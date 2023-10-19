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美艦卡尼號在紅海擊落3枚襲以飛彈、無人機

編譯彭尚興／綜合19日電
國防部證實，正在紅海北部巡戈的驅逐艦卡尼號，成功攔截數枚來自葉門叛軍的飛彈，飛彈的潛在目標可能是以色列。可說是美軍在以哈衝突後，首次直接介入戰局。（路透）
國防部證實，正在紅海北部巡戈的驅逐艦卡尼號，成功攔截數枚來自葉門叛軍的飛彈，飛彈的潛在目標可能是以色列。可說是美軍在以哈衝突後，首次直接介入戰局。（路透）

部署在紅海北端的美國海軍驅逐艦卡尼號(USS Carney，DDG64)於當地時間19日傍晚，以武力攔截了數枚從葉門發射的飛彈和無人機；五角大廈官員稍後表示，這批飛彈和無人機是由目前控制葉門的什葉派「青年運動」組織(Houthis)所發射，潛在攻擊目標是以色列境內。

國防部：飛彈非針對美軍

這是自從以色列遭哈瑪斯組織攻擊近兩周以來，美國首次動用武力阻止中東地區其他國家或團體對以色列進行攻擊；而「青年運動」組織得到伊朗的支持。

國防部發言人空軍准將賴德(Pat Ryder)表示，「我們還不能確定這些飛彈和無人機的攻擊目標是哪裡，但它們是從葉門發射，沿著紅海朝西北方向飛行，潛在目標就是以色列。」賴德並指出，這些攻擊不是針對美軍艦艇，卡尼號艦上官兵也沒有任何傷亡。

據了解，卡尼號發射了數枚標準二型(SM-2)防空飛彈，擊落三枚葉門的巡弋飛彈；但尚不清楚擊落的無人機武器型式。

青年運動組織發射 伊朗撐腰

由伊朗在背後撐腰的「青年運動」組織，2015年發動政變，占領首都沙那和重要政治軍事設施，已取得葉門的實質控制權，但始終並未獲得以沙烏地阿拉伯為首的遜尼派國家和西方世界承認。阿拉伯聯軍和「青年運動」組織因此陷入交戰，已超過八年。2019年「青年運動」組織以無人機攻擊沙烏地煉油廠，重創阿國石油生產，造成國際油價大漲。

哈瑪斯組織10月7日突襲以色列之後，美國防部立即宣布派遣福特號航艦打擊群進駐東中海，嚇阻伊朗、黎巴嫩真主黨和當地其他反猶太勢力輕舉妄動。「青年運動」組織領袖胡希(Abdel-Malek al-Houthi)立即揚言，如果美國直接介入以哈加薩衝突，將會發射飛彈、無人機和其他軍事行動作為報復。

配備神盾防空系統的卡尼號即是福特號打擊群的組成部分之一，負責防衛艦隊東部側翼。

前國務院政治軍事事務局副助理國務卿甘雅德(Steve Ganyard)指出，如果「青年運動」組織的飛彈攻擊是由伊朗授意及主使，則美國可能必須在紅海增派兵力，才能協助以色列免遭來自東南方的攻擊。

美敘利亞營區遭無人機攻擊

值此同時，美軍位於敘利亞南部的坦夫(al-Tanf)營區19日遭受兩架無人機攻擊。兩名國防部官員向美聯社透露，駐防當地的美軍部隊擊落了第一架無人機，但第二架卻造成輕微傷害。

美軍在位於敘利亞、伊拉克和約旦三國邊境附近的坦夫營區，派遣了一支小規模部隊，主要任務是協助訓練反阿薩德政府的敘利亞自由軍，執行打擊伊斯蘭國的反恐作戰。

部署在敍利亞的美軍基地傳遭到無人機攻擊，但無人傷亡，僅受輕微毀損。（美聯社）
部署在敍利亞的美軍基地傳遭到無人機攻擊，但無人傷亡，僅受輕微毀損。（美聯社）
部署在敍利亞的美軍基地傳遭到無人機攻擊，但無人傷亡，僅受輕微毀損。（美聯社）
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以色列 伊朗 國防部

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