拜登將俄哈並列為民主威脅 籲千億美元支持以、烏和台灣

美國總統拜登電視演說直接訴諸美國全民，呼籲支持為以色列和烏克蘭的作戰提供資金。（美聯社）

美國總統拜登 直接訴諸美國全民，呼籲支持為以色列和烏克蘭 的作戰提供資金，並將哈瑪斯和俄羅斯總統普亭並列為對美國民主的威脅。

拜登在白宮 於黃金時段對全民發表演說之後，白宮也將正式要求國會針對以色列、烏克蘭、台灣和美國南部邊境提供大約1000億美元的資金。拜登認為，支持烏克蘭和以色列分別對抗俄羅斯和激進組織，對美國的國家安全至關重大。

「我知道這些衝突似乎很遙遠，有人自然會問為什麼這對美國很重要？」拜登周四說：「哈瑪斯和普亭代表著不同的威脅。他們有一個共同點：都想徹底消滅鄰國的民主制度」。

拜登在白宮辦公室向全國發表演講並不常見，這是拜登總統任內第二次，藉此凸顯拜登堅信俄羅斯入侵烏克蘭和哈瑪斯對以色列的血腥屠殺威脅著全世界的民主國家。

拜登說，「歷史告訴我們，當恐怖分子不為他們的恐怖付出代價時，當獨裁者不為他們的侵略付出代價時，他們就會造成更多的混亂、死亡和更多的破壞」。

知情人士透露，白宮提案也包括對印太的撥款，預料將強化台灣在內夥伴的援助。白宮將於周五送交國會的追加需求公布最後具體數字 。