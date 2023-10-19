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「面臨歷史轉捩點」拜登全國演說 批哈瑪斯想消滅民主國家

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拜登發表全國演說：正面臨歷史轉捩點 批哈瑪斯想消滅民主國家

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登稍早在白宮橢圓辦公室針對以巴衝突及烏俄戰爭發表全國演說。（美聯社）
美國總統拜登稍早在白宮橢圓辦公室針對以巴衝突及烏俄戰爭發表全國演說。（美聯社）

美國總統拜登稍早在白宮橢圓辦公室針對以巴衝突及烏俄戰爭發表全國演說，稱「我們正面臨歷史的轉捩點」，今天所做的一切將塑造未來幾十年，沒有任何事比把被哈瑪斯俘虜的人質帶回家還重要。

拜登強調，「美國仍致力於巴勒斯坦人的尊嚴和自決權，哈瑪斯的行為並未消除這點。」稱哈瑪斯想要「消滅鄰國的民主國家」，將平民當作人體盾牌。

拜登演說內容在以巴衝突及烏俄戰爭間切換，稱希望獲得批准的資金能提供給以色列烏克蘭，但大部分將用於援助烏克蘭。

拜登表示，「確保以色列和烏克蘭的戰勝對於美國國家安全置關重要，希望利用資金讓中東更加穩定，與鄰國關係更緊密……市場更加可預測，就業機會更多，不滿情緒更少，戰爭更少。」

他並說，20日將向國會提出追加支出案，以「為美國的國家安全需求提供資金，支持包括以色列和烏克蘭等關鍵夥伴」。

美國媒體稍早報導，拜登將向國會提出約1000億美元追加預算法案，其中包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。

拜登上一次在橢圓辦公室發表演說是2023年6月，稱讚國會兩黨通過債務上限法案，避免美國經濟崩潰。

拜登 烏克蘭 以色列

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