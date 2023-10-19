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真主黨民兵組織自稱「變強數千倍」 對美國提出警告

記者顏伶如／即時報導
真主黨的支持者在黎巴嫩街頭挺巴勒斯坦。(路透)
真主黨的支持者在黎巴嫩街頭挺巴勒斯坦。(路透)

黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」(Hezbollah)領導18日在貝魯特郊區一場群眾集會上，自稱實力已經「變強數千倍」，點名美國、以色列及歐洲人都要小心。

衛報(The Guardian)報導，「真主黨」資深領導薩法丁(Hashem Safieddine)18日在貝魯特(Beirut)郊區一場群眾集會上，對美國、以色列及歐洲人提出警告，現場群眾舉著「真主黨」與巴勒斯坦旗幟，高喊「美國跟以色列去死」(Death to America and Israel)的抗議口號。

路透報導，薩法丁對數千群眾演講時說：「對於你們可能犯下的錯誤，我們做出的抵抗回應，效果將會非常轟動。」他說：「因為我們有信仰，上帝比你們所有的戰艦與武器都更強大。」

薩法丁對美國提出警告的同一天，拜登總統正在以色列訪問。薩法丁說，拜登、以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)以及「心懷惡意的歐洲人」(malicious Europeans)都應該小心。

報導指出，以色列7日遭受「哈瑪斯」組織(Hamas)突襲、以色列對加薩(Gaza)密集轟炸做為回擊之後，「真主黨」民兵幾乎每天在邊境地帶與以色列部隊衝突；伊朗是「真主黨」與「哈瑪斯」的背後支持者，美國已對伊朗提出不要介入以巴危機的警告，並派出兩艘航空母艦馳援，遏止某些勢力趁機讓戰爭升溫。

「真主黨」18日指出，兩名戰士在黎巴嫩南部遇害，另一名戰士則重傷。「真主黨」同時表示，18日總共對5個以色列目標發動攻擊，行動當中使用了導引飛彈。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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