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加薩醫院遇襲 美情資：疑恐怖團體射火箭失敗 非以所為

中央社／華盛頓18日電
加薩（Gaza City）一間醫院遇襲，造成400多人死亡。圖為一名巴勒斯坦女孩走過遭轟炸的醫院。（美聯社）
加薩（Gaza City）一間醫院遇襲，造成400多人死亡。圖為一名巴勒斯坦女孩走過遭轟炸的醫院。（美聯社）

美國白宮今天說，情報顯示加薩（Gaza City）一間醫院遇襲並非以色列所為，總統拜登也說，這似乎是「恐怖團體」發射火箭失敗後擊中醫院所致。

法新社報導，以色列堅稱昨天沒有空襲加薩醫院導致數百人死亡，拜登支持以色列的說法。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）則指稱以色列犯案。

白宮國家安全會議（NSC）發言人華森（Adrienne Watson）在社群媒體上表示：「我們仍持續蒐集消息，但根據對空拍影像、攔截和公開來源消息所做分析，我們目前的評估是，昨天加薩醫院爆炸事件並非以色列所為。」

美國聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）在檢視相關情報後，也呼應拜登的看法。

參院情報委員會民主黨籍主席華納（Mark Warner）和共和黨籍副主席盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示：「根據這項情資，我們確信爆炸事件是武裝恐怖分子火箭發射失敗所致，而非以色列空襲。」

「紐約時報」引述美國官員報導，美國情資包括衛星和紅外線數據，顯示加薩境內的武裝分子陣地發射出一枚物體。

報導說，以色列官員向華府提供經攔截的哈瑪斯官員通聯內容，而美國情報部門也看了這場發射行動的公開來源影片。

哈瑪斯本月7日突襲以色列震驚全球，拜登在特拉維夫（Tel Aviv）短暫訪問以表達對以色列的支持，他告訴以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），加薩醫院遇襲似乎是「另一群人所為」。

拜登後來更堅定表示，「根據我們到目前為止所看到的情資，這似乎是加薩恐怖團體火箭射偏的結果」。他說，這是根據美國「國防部向我呈報的資料」所得出的評估。

五角大廈目前未立即置評。

哈瑪斯治下的加薩衛生部說，醫院遇襲造成471人死亡。哈瑪斯聲稱爆炸原因是以色列空襲。以色列則說，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭失敗導致爆炸。

以色列 加薩 拜登

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