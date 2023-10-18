聯合國安理會要求以哈停火 僅美否決：未提以自衛權

聯合國安理會要求以色列和巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子暫時停火，美國否決。（Getty Images）

美國否決聯合國 安理會一項決議，該決議要求以色列 和巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子暫時停火，以允許人道主義援助進入加薩 地帶。

路透報導，該決議由巴西起草，過去幾天投票兩次被推遲。18日當天，12名成員國對該草案文本投了贊成票，而俄羅斯和英國投了棄權票，只有美國投了反對票。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）18日呼籲，以色列應立刻施行「人道主義停火」，以便釋放人質並允許人道主義援助進入加薩。

該決議草案還敦促以色列撤銷讓加薩平民向南撤離的命令，同時也譴責「哈瑪斯的恐怖襲擊」，該草案譴責一切針對平民的暴力、敵對行動以及一切恐怖主義行為，並呼籲立即無條件釋放所有人質。

美聯社報導，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）聲稱，安理會需要先了解美國當前為此所做的外交努力，包括拜登總統赴中東的訪問，以便了解更多當地實況，安理會現在就制定應對危機的措施還太早。

格林菲爾德也批評該草案沒有強調以色列的自衛權，因為哈瑪斯7日突然發動攻擊，造成以色列1400多人死亡。英國駐聯合國大使伍德沃德（Barbara Woodward ）也持相同論點。