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拜登稱看過國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

一洲焦點／拜登抵以色列 哈瑪斯謊言被破、眾議長難產

拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

中央社特拉維夫18日綜合外電報導
拜登18日在結束訪問以色列後，登上空軍一號。美聯社
拜登18日在結束訪問以色列後，登上空軍一號。美聯社

在哈瑪斯集團對以色列發動致命攻擊後，總統拜登今天短暫訪問以色列以示支持，還說美國將盡己所能來確保以色列的安全。以色列則宣布會允許援助品從埃及進入加薩走廊。

掌控加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列發動突襲，在以色列境內燒殺擄掠。以色列發動大規模空襲報復哈瑪斯，雙方傷亡慘重。

拜登（Joe Biden）今天與以色列領袖會面之後，敦促以色列人別被怒火吞噬，表示絕大多數巴勒斯坦人跟哈瑪斯沒有關聯。他說巴勒斯坦人也在受苦。

拜登還說，他本周將籲請國會通過一項「空前」的援助以色列方案。

拜登另提到二戰時期的納粹大屠殺，表示以色列有朋友相挺，「我們不會袖手旁觀，再一次什麼都不做，不管今天或明天，永遠不會」。

不過在堅定支持以色列之際，拜登今天也重申讓巴勒斯坦建國的目標。

法新社報導，拜登在結束訪問以色列時表示：「雖然很難，我們仍必須繼續追求和平，必須繼續遵循讓以巴人民都能安全、有尊嚴、和平活著的道路。」

他說：「對我而言，這就意味兩國方案（Two-state solution）。」

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天則宣布，以色列會允許援助品從埃及進入加薩，但只會讓「食物、水和藥物」進入這塊被封鎖的巴勒斯坦飛地。

內唐亞胡辦公室在宣布內閣決定時說，「鑒於拜登總統的要求，以色列不會阻擋經由埃及提供的人道援助」，「只要哈瑪斯不會拿到這些補給」，就會允許援助加薩走廊南部的平民。

另外，加薩市（Gaza City）一座醫院昨天遇襲，造成數百人死亡。這是以色列連日空襲哈瑪斯以來，死傷最嚴重的單一事件，哈瑪斯將矛頭指向以色列。

拜登在訪問行程結束時告訴記者：「基於我們目前看到的情報，事件看起來是加薩一恐怖組織發射的一枚火箭出錯所致。」

白宮今天也宣布，美方基於空中影像和攔截到的通訊內容獲得情報，顯示以色列並非昨天加薩醫院遇襲的元凶。

在哈瑪斯集團對以色列發動致命攻擊後，總統拜登18日短暫訪問以色列以示支持，還說美...
在哈瑪斯集團對以色列發動致命攻擊後，總統拜登18日短暫訪問以色列以示支持，還說美國將盡己所能來確保以色列的安全。路透

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