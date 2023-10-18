我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛、哥大學生團體挺巴 3領袖被律師事務所取消錄用

雇主提供醫保變貴 家庭方案保費年約2萬4000元

紐時：拜登訪以普亭訪中 全球政治版圖重畫

記者顏伶如／即時報導
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京人民大會堂開幕，中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普丁握手。Getty Images
第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京人民大會堂開幕，中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普丁握手。Getty Images

紐約時報18日分析，拜登總統訪問以色列之際，俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)正在北京，美俄元首出訪兩相對照，顯示全球政治版圖自從俄軍入侵烏克蘭之後已經大幅重畫，到了加薩(Gaza)戰火爆發之時，全新態勢極為鮮明。

報導指出，俄羅斯、中國、伊朗在烏克蘭問題形成「新軸心國」(new axis)，彼此之間有著外交、經濟、戰略及理念交集，三方結盟抵抗美國以及二戰以來由西方國家主導的國際秩序。

俄羅斯在俄烏戰爭裡仰賴伊朗提供武器與中國外交支援，在國際社會長期被孤立的伊朗則對找到貿易新夥伴及某種程度的國際認可感到無比欣慰，經濟衰退的中國從遭到西方國家制裁的俄羅斯及伊朗進口石油，省下十億計數的龐大花費。

以色列與哈瑪斯組織(Hamas)交戰，加薩醫院遭受以色列轟炸之後危機升溫，凸顯了西方國家與中俄聯盟的明顯歧異，兩邊陣營不但對誰該為暴力負責看法不同，對於誰才有權掌握界定國際關係的話語權，也在彼此較勁。

德國知名外交專家史派克(Ulrich Speck)指出，以巴戰爭是另一次驅使西方民主國家與中、俄、伊獨裁體制朝向兩極化發展的衝突，「這次事件也是區域政治的另一個表態時刻，如同烏克蘭戰爭一樣，各國必須表明立場為何」。

紐約時報指出，拜登此行將面臨更多壓力，要求美方說服以色列允許加薩獲得人道援助以及供水、供電，拜登同時也要設法防止政治聲望受挫的以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)做出過度反應，以免傷害美國區域利益與以色列本身的區域利益。

圖為拜登總統18日在特拉維夫參加以色列戰時內閣會議時與以色列總理的談話。Gett...
圖為拜登總統18日在特拉維夫參加以色列戰時內閣會議時與以色列總理的談話。Getty Images

以色列 伊朗 俄羅斯

上一則

以哈衝突／美軍司令突訪以色列 確保自衛資源到位

延伸閱讀

與習會談 普亭稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

與習會談 普亭稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
美股盤前重點／拜登飛抵以色列、Nvidia還在跌

美股盤前重點／拜登飛抵以色列、Nvidia還在跌
拜登抵達以色列 內唐亞胡親自接機 加薩醫院爆炸加深出訪挑戰

拜登抵達以色列 內唐亞胡親自接機 加薩醫院爆炸加深出訪挑戰
習近平與普亭會談 稱與「好朋友」10年見42次

習近平與普亭會談 稱與「好朋友」10年見42次

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
布魯塞爾市中心發生槍案造成2死，附近正在舉行的足球比賽緊急中止，場中的球迷聽到消息後相擁哭泣。(Getty Images)

布魯塞爾槍案2死 兇嫌在逃 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

2023-10-16 17:22

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了