紐時：拜登訪以普亭訪中 全球政治版圖重畫

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京人民大會堂開幕，中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普丁握手。Getty Images

紐約時報18日分析，拜登總統訪問以色列 之際，俄羅斯 總統普亭(Vladimir V. Putin)正在北京，美俄元首出訪兩相對照，顯示全球政治版圖自從俄軍入侵烏克蘭之後已經大幅重畫，到了加薩(Gaza)戰火爆發之時，全新態勢極為鮮明。

報導指出，俄羅斯、中國、伊朗 在烏克蘭問題形成「新軸心國」(new axis)，彼此之間有著外交、經濟、戰略及理念交集，三方結盟抵抗美國以及二戰以來由西方國家主導的國際秩序。

俄羅斯在俄烏戰爭裡仰賴伊朗提供武器與中國外交支援，在國際社會長期被孤立的伊朗則對找到貿易新夥伴及某種程度的國際認可感到無比欣慰，經濟衰退的中國從遭到西方國家制裁的俄羅斯及伊朗進口石油，省下十億計數的龐大花費。

以色列與哈瑪斯組織(Hamas)交戰，加薩醫院遭受以色列轟炸之後危機升溫，凸顯了西方國家與中俄聯盟的明顯歧異，兩邊陣營不但對誰該為暴力負責看法不同，對於誰才有權掌握界定國際關係的話語權，也在彼此較勁。

德國知名外交專家史派克(Ulrich Speck)指出，以巴戰爭是另一次驅使西方民主國家與中、俄、伊獨裁體制朝向兩極化發展的衝突，「這次事件也是區域政治的另一個表態時刻，如同烏克蘭戰爭一樣，各國必須表明立場為何」。