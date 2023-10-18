布林肯耐磨耐操 中東穿梭外交5天訪11地還躲空襲

美國國務卿布林肯。（Getty Images）

國務卿布林肯 （Antony Blinken）是出了名地沉得住氣，這項特質可從他這次出訪中東進行穿梭外交，掌控哈瑪斯 與以色列 激烈交鋒餘波而於5天跑11地的行程一覽無遺。

綜合法新社和「紐約時報」報導，國務院原本宣布的行程中，布林肯11日啟程前往以色列和約旦，13日返美。

國務卿行程是經過精心安排的，一旦定案鮮少更改。而布林肯這次瘋狂的中東行從原定的2天如今延長進入第6天，凸顯了他眼前這場外交危機的規模和難度。

在沙烏地阿拉伯，性格難以捉摸的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）讓他等了一整晚；在以色列，幹勁十足的總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）讓他在此起彼落的空襲警報聲中談判了一整夜。

而巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天在約旦再度會見布林肯時，開玩笑告訴他說他該在約旦買個房子住下來了，這位美國首席外交官則回說：「我有在考慮喔。」

布林肯5天下來跑了11個地方，且還再繼續奔波，為的就是完成一項棘手任務：明確支持以色列有權回應巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日的突襲行動，同時私下鼓勵這個美國盟友不要傷害加薩走廊（Gaza Strip）的平民。

而美國官員認為布林肯此行是有斬獲的，一來布林肯拜會的7位阿拉伯領袖沒有人替哈瑪斯辯護，二來以色列至少稍微緩和了它在徹底毀掉加薩這個哈瑪斯統治地區的威脅。

● 布林肯耐性一流 等等等

布林肯於特拉維夫（Tel Aviv）18日宣布美國總統拜登將出訪以色列之前，已經在當地與內唐亞胡及他的團隊「討價還價」了8個小時，談判期間還曾因為空襲警報響起而躲進國防部的防空洞。

而他之前已在沙國首都利雅德（Riyadh）練習不睡覺的功夫。沙國王儲習慣於夜間活動，且以讓賓客久等聞名，布林肯為見上王儲一面，徹夜守著電話，直到黎明才突然接獲邀約到農場宅邸會見王儲。

● 布林肯隨機應變 繼續衝

除了等人，貴為國務卿的布林肯也跟尋常人一樣，旅程安排總會遇到麻煩事。

他第一天搭紅眼班機抵達以色列之後，由於機組員必須依法休息，他無法搭同班機飛往不遠的約旦首都安曼（Amman），因此只好改搭美國空軍運輸機。

而由於約旦不允許軍機從以色列直航入境，布林肯一行人不得不繞道至賽普勒斯和埃及。

他15日在埃及開羅（Cairo）開記者會時已承認「我已經算不清」自己訪問了多少國家，經過計算當時他已訪問7國：自11日下午離開美國華府以來，已到過埃及、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國，並在以色列、約旦和沙烏地阿拉伯各停留兩處。

而他接下來將再次搭上飛機，加入拜登出訪以色列的行列。