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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

編譯季晶晶／即時報導
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以巴戰爭進入第11天，戰事似乎陷入僵局。以色列很早就重新控制了加薩邊境領土，對加薩進行了一周多的無情轟炸，且集結30萬預備役士兵在坦克和直升機的支援下準備發動地面戰。然而，命令一直沒下達，以色列國防軍（IDF）也不解釋原因。

IDF發言人Richard Hecht中校表示，行動計畫仍在制定當中。

彭博資訊報導，此一延誤反映出的涉及人質談判、盟友要求避免平民傷亡的壓力，以及真主黨干預威脅的複雜計算。

人質談判

哈馬斯據悉10月7日突襲以色列南部時俘虜了199名人質，其中有男女士兵，但多數是平民，包括婦女、孩童和老年人，其中一部分患有慢性病。哈馬斯聲稱22名人質已在以色列空襲中喪生。而每個人都知道，若打地面戰，幾乎沒有人質能存活。

許多以色列人私下表示，這是必須做出的犧牲，為保衛國家付出慘痛代價的一部分。但對於面對政府和安全機構未能保護他們而備感憤怒的其他人士而言，不想看到更多婦女和兒童送命。上周六，有幾名人質的家人聚集在特拉維夫IDF總部外抗議，不同意政府以軍事需要的名義犧牲他們的父母子女和兄弟姐妹。

所以，雖然以色列發言人對外宣稱，在上周末大屠殺之後，不可能與哈馬斯談判，但看起來某種談判正在進行。

美國國務卿布林肯本周在該地區進行旋風式訪問，人質是他的首要議程。卡達公開表示，希望促成至少釋放婦女和兒童。

哈馬斯顯然熱中談判人質問題：周一發布Nova音樂節被綁架的21歲Maya Shem還活著的證明影片，要求以色列釋放6000名囚犯交換人質安全返回。

有人說這正中恐怖分子的下懷。但不管強硬派怎麼說，以色列政府都必須給多談判一個機會。

盟友壓力

另一個考慮是政治和外交。以色列傳統盟友如美國和英國，明確支持其自衛權。但並非全無條件。

英國外相James Cleverly上周說，希望IDF表現出一定程度的「克制」。西方政府和以色列戰爭內閣中裡的理性人士必然意識到，加薩的人道主義災難只會加劇哈馬斯招募人手時所依賴的復仇渴望和暴力循環。

這也會激起以色列阿拉伯鄰國的民怨，破壞關係正常化的努力，恐引發地區戰爭。

以色列若對加薩走廊進行大規模集體懲罰，西方輿論也可能反以色列。全面圍困加薩，切斷水、電和燃料供應，以及狂轟猛炸造成近3000人死亡，已經冒了揮霍外界同情心的風險。地面戰可能更暴力。

這是布林肯為何力勸以色列和埃及達成協議，開放人道走廊供平民離開和運送援助。

這可能解釋了以色列為何無限期延長加薩走廊北半部平民南遷的最後期限。國際援助機構明確表示，原本給的24小時期限不夠用。

退場策略為何，存有更大的政治風險。目前不清楚以色列在摧毀哈馬斯之後會怎麼做，是否有明確願景。一些強硬派人士支持占領2005年撤出返還的屯墾區。其他人則希望在哈馬斯之後扶持較溫和的繼任政府。這兩種選擇都充滿政治、道德和軍事風險。英美都呼籲以色列不要重蹈反恐戰爭的覆轍。

軍事考量

全面入侵加薩以解救人質和「摧毀」哈馬斯，是極其困難的事。哈馬斯據信花了一年多策畫血腥突襲，不可能沒想到以色列會強力反擊，並為此做好準備。

人口密集的加薩是士兵口中「360度」的戰鬥空間，哈馬斯將捍衛它熟悉的地形，以色列的裝甲優勢則將被大大削弱。狙擊手、簡易爆炸裝置，和準備好的殲敵區，會靜待推進的以軍。

以方官員已表明，這項行動既漫長且昂貴。如果成功，最終可能像俄羅斯在2000年代摧毀格羅茲尼（Grozny）一樣。

另有更廣泛的軍事考量。伊朗力挺的黎巴嫩民兵組織真主黨已表示，如果對加薩發動地面戰，它可能適時參戰。

以色列30萬預備役士兵裡的大多數，以及大部分的坦克，似乎都集結在加薩周圍。而真主黨據稱擁有龐大火箭庫，可能對以色列北部造成嚴重破壞。目前以色列北部邊境交火已經加劇。以軍雖自認有能力兩面作戰，但準備不足便倉促進軍，可能鑄下大錯。

以色列 加薩 布林肯

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