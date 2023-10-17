我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

馬英九率學子參訪紐約世界日報 讚華文媒體貢獻

MI5、FBI罕聯合示警：以哈衝突恐加劇英美本土恐攻

編譯盧思綸╱即時報導
英美情報機構罕發聯合聲明，示警以哈衝突恐加劇英美本土的恐攻威脅。圖為MI5處長麥卡勒姆（左）和FBI局長瑞伊（右）去年7月召開聯合記者會。（美聯社）
英美情報機構罕發聯合聲明，示警以哈衝突恐加劇英美本土的恐攻威脅。圖為MI5處長麥卡勒姆（左）和FBI局長瑞伊（右）去年7月召開聯合記者會。（美聯社）

英國衛報報導，英國情報機構軍情五處（MI5）和美國聯邦調查局（FBI）罕發聯合聲明，示警中東地區以哈衝突恐加劇英美本土的恐攻威脅，孤狼攻擊者、哈瑪斯伊朗武裝分子可能襲擊猶太社群和團體。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列可能在英國引發模仿效應，個人襲擊者受到網路激化可能「自發」策畫「隨機或難以預見」的恐怖攻擊。

除此之外，恐怖組織或伊朗可能加大採取暴力活動，而猶太裔族群和組織恐怕成為新納粹擁護者和伊斯蘭教主義者的襲擊目標。

布魯塞爾當地時間16日晚間傳出槍擊事件，2名瑞典人不幸中彈身亡，當局透露不排除兇嫌作案動機和以哈衝突有關。

無獨有偶，法國北部13日發生激進伊斯蘭教主義者發動砍殺攻擊，造成1名教師死亡及其他3人受傷，當局旋即祭出最高警戒避免事態延燒。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Chris Wray）提到，過去一周，美國本土針對猶太裔或穆斯林等機構和禮拜場所的威脅件數與日俱增，「美國政府不能也不會低估哈瑪斯或其他海外恐怖組織借題發揮，動員擁護者在本國領土發動襲擊。」

哈瑪斯 猶太 伊朗

上一則

憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散

延伸閱讀

憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散

憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散
紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶

紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶
「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行

「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
布魯塞爾市中心發生槍案造成2死，附近正在舉行的足球比賽緊急中止，場中的球迷聽到消息後相擁哭泣。(Getty Images)

布魯塞爾槍案2死 兇嫌在逃 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

2023-10-16 17:22
以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

2023-10-14 10:55
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價