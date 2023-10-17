MI5、FBI罕聯合示警：以哈衝突恐加劇英美本土恐攻

英美情報機構罕發聯合聲明，示警以哈衝突恐加劇英美本土的恐攻威脅。圖為MI5處長麥卡勒姆（左）和FBI局長瑞伊（右）去年7月召開聯合記者會。（美聯社）

英國衛報報導，英國情報機構軍情五處（MI5）和美國聯邦調查局（FBI）罕發聯合聲明，示警中東地區以哈衝突恐加劇英美本土的恐攻威脅，孤狼攻擊者、哈瑪斯 和伊朗 武裝分子可能襲擊猶太 社群和團體。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列可能在英國引發模仿效應，個人襲擊者受到網路激化可能「自發」策畫「隨機或難以預見」的恐怖攻擊。

除此之外，恐怖組織或伊朗可能加大採取暴力活動，而猶太裔族群和組織恐怕成為新納粹擁護者和伊斯蘭教主義者的襲擊目標。

布魯塞爾當地時間16日晚間傳出槍擊事件，2名瑞典人不幸中彈身亡，當局透露不排除兇嫌作案動機和以哈衝突有關。

無獨有偶，法國北部13日發生激進伊斯蘭教主義者發動砍殺攻擊，造成1名教師死亡及其他3人受傷，當局旋即祭出最高警戒避免事態延燒。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Chris Wray）提到，過去一周，美國本土針對猶太裔或穆斯林等機構和禮拜場所的威脅件數與日俱增，「美國政府不能也不會低估哈瑪斯或其他海外恐怖組織借題發揮，動員擁護者在本國領土發動襲擊。」