憂真主黨偷襲 以軍延後地面戰 給加薩巴人更多時間疏散

圖為真主黨領袖Sheikh Naim Qassem日前在貝魯特舉行的抗議活動中譴責以色列。(Getty Images)

為報復巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯 」(Hamas)7日攻擊以色列 ，以國調集30多萬大軍在加薩 北境，但喊聲雖響，迄至17日仍未展開陸路進攻；消息指出，基於黎巴嫩真主黨(Hezbollah)在北窺伺、以軍戰術考量、美國及世界多國施壓避免平民死傷、人質考量、給加薩巴人更多疏散時間等多重因素，都延遲以軍發起地面部隊的全面進攻。

路透(Reuters)報導，以軍發言人赫克特(Richard Hecht)17日表示，正在籌畫戰爭的接下來階段，以方尚未說明計畫內容；眾人都在談地面進攻，但計畫可能出乎意料之外。

「耶路撒冷郵報」(Jerusalem Post)報導，以軍延遲進攻加薩的因素很多，其中之一在於愈來愈擔憂真主黨趁以軍地面部隊大多投入加薩時，在以國北部開闢全線進攻。

依此說法，真主黨14日晨對以國的攻擊相對低調，並不意味是被嚇阻，反而是精心佯裝，讓以軍取得錯誤的安全感，與哈瑪斯撤守於南部用意類似。

消息人士指出，以國情報及政界高層未料到哈瑪斯在南部的相關船隻，必定更感羞慚。雖說不至於讓以軍不揮師加薩，但已致延緩，以便更好地再確認真主黨的意圖，另進一步鞏圖北部守軍，提防出現最糟情形。

以軍及政界高層的體悟也加深，了解以軍數十年來並未動作如此之大，準備不足便倉促進軍，雖然滿足以國大多數人復仇的渴望，但可能鑄下大錯。依此來看，2006年第二次黎巴嫩戰爭，地面入侵全然紊亂，只有空軍成功；2008到2009年、2014年兩次入侵加薩更像當前局勢。

換句話說，以軍雖打過多輪戰爭，但不該過於自信，要仔細評估大規模陸路進攻的能力。

這場戰爭是哈瑪斯發動的，以國未做到戰略上的「驚奇之舉」，目前以軍至少在戰術上想讓哈瑪斯大吃一驚，這要籌畫得當。

其他延遲以軍進攻因素，還有美方施壓避免平民傷亡、以國對國人被綁架在加薩當人質有顧慮，還有給巴人更多時間疏散等。

以色列當前感受到龐大支持，也認為取得更多時間，謀畫處理哈瑪斯的方法更好。

其他戰略考量方面，還有地面進攻展開，巴人傷亡大增，美國及世界各地要求以軍住手的壓力也會大增；此外鏟除哈瑪斯之後，沒人能斷定加薩接下來會怎樣。