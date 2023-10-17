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加薩醫院遇襲500死 WHO譴責：攻擊規模前所未見

編譯徐榆涵／即時報導
加薩醫院17日遭到空襲，造成500名巴勒斯坦人死亡，WHO譴責攻擊規模前所未見。（（美聯社）
加薩醫院17日遭到空襲，造成500名巴勒斯坦人死亡，WHO譴責攻擊規模前所未見。（（美聯社）

加薩一間醫院17日遭到空襲，造成500名巴勒斯坦人死亡。世界衛生組織（WHO）17日予以譴責，稱攻擊規模「前所未見」。

目前以哈雙方互控為該是空襲事件負責，巴勒斯坦指控空襲出自以色列之手，以軍則將爆炸歸咎於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）射擊火箭失誤所致。

路透報導，這是以色列7日開始對人口稠密的加薩走廊發動報復哈瑪斯的跨境攻擊以來，最為血腥的單一事件。WHO西岸及加薩代表皮珀科恩（Richard Peeperkorn）表示，「這次攻擊的規模前所未有。」

WHO東地中海區域主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）說，這是收到以色列軍隊疏散命令的20間醫院之一，遭到襲擊時，建築物內還有病患、醫護及無家可歸的人。

他直言，考慮到目前的不安全局勢，許多患者情況危及，缺乏救護車、醫護人員、病床及替代避難住所，以色列軍隊的疏散命令根本「不可能執行」。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）也說，讓加薩醫療工作者陷入「照顧患者」或「逃離自保」的兩難困境，是相當不人道的行為，因為醫師與護士都會選擇病患而非自己。

加薩 以色列 WHO

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