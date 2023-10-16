拜登上川普自創社群平台踢館 開帳號喊「歡迎倒戈」

總統拜登。（路透）

美國總統拜登 的競選團隊今天在前總統川普 創立的保守派平台「真實社群」（Truth Social）上發布第一則貼文，相當於在川普地盤上與他較勁。

川普很可能代表共和黨參加2024年總統大選，與爭取連任的民主黨籍拜登再度對決。

法新社報導，拜登陣營的帳號@BidenHQ已通過驗證，大頭貼是「黑暗布蘭登」（Dark Brandon）的迷因，即拜登化身超級英雄，雙眼放出紅色雷射光。第一則貼文寫道：「好吧，來瞧瞧會發生什麼事。歡迎倒戈！」

拜登競選團隊接著發布一連串貼文，內容是共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）對川普的批評。德桑提斯與海理也在角逐共和黨總統候選人資格，但兩人的民意支持率都大幅落後於川普。

拜登競選團隊在前身為推特 （Twitter）的X平台發布另一則貼文說：「我們剛加入『真實社群』，主要是因為我們覺得這會很有意思。」

拜登競選團隊也證實了帳號的真實性。

在川普的支持者於2021年1月6日闖入美國國會大廈引發暴動後，川普的推特帳號就因頌揚暴力而被永久停權，川普隨後成立自己的社群平台「真實社群」。

國會暴動案的起因是川普聲稱自己才是2020年總統大選的贏家。如今看來，拜登與川普愈來愈有可能再度於2024年11月總統大選中對決。

科技業鉅子馬斯克（Elon Musk）收購推特後，於2022年底恢復川普的帳號，但川普除了在喬治亞州因涉嫌干預選舉被捕後發布自己的司法檔案照之外，極少再用推特。