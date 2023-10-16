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以軍公布哈瑪斯突襲首日影像 武裝分子持槍滲透

布林肯造訪6國後再返以色列 尋求聯合對抗哈瑪斯

中央社耶路撒冷16日綜合外電報導
國務卿布林肯(右)重返以色列。(Getty Images)
國務卿布林肯(右)重返以色列。(Getty Images)

以巴戰火再起，國務卿布林肯造訪6個阿拉伯國家並舉行會談後，今天重返以色列，希望協調對抗「哈瑪斯」武裝團體的聯合陣線，並尋求緩解加薩人道危機的方法。

以色列7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）發動突襲後，布林肯（Antony Blinken）4天前閃電訪問以色列展現兩國團結。他今天又回到以色列，與總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在他位於耶路撒冷的辦公室會面。

在以色列準備於加薩走廊（Gaza Strip）展開大規模地面行動之際，布林肯今天稍晚也將會見內唐亞胡的安全內閣。

布林肯昨天在埃及開羅（Cairo）告訴記者：「我希望有機會分享過去幾天造訪其他夥伴期間所聽聞的事情，並和我們的以色列盟友討論接下來的做法。」

布林肯重返以色列正值拜登（Joe Biden）總統據傳正考慮受邀訪問以色列，展現美國堅定不移與以色列團結一致。

一位美國官員表示，布林肯也將在以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）與該國主要在野領袖拉皮德（Yair Lapid）會面。拉皮德批評內唐亞胡未能防範「哈瑪斯」7日的突襲，並拒絕加入緊急政府。

「哈瑪斯」7日突破戒備森嚴的邊境防線，對以色列發動突襲，迄今造成逾1400人喪生，其中多數為平民，以色列則空襲加薩走廊作為反擊，至今造成約2750人死亡，死者主要是住在這個長期遭封鎖的貧窮地區的巴勒斯坦平民。

美國官員指出，布林肯訪問阿拉伯國家時，聽到許多領袖反對「哈瑪斯」的意見，以及對巴勒斯坦困境的關切。

布林肯在開羅表示，他明確指出，絕對不能讓一切照常，持續放任哈瑪斯，同時也必須竭力解決加薩人民的需求，「不應讓平民因哈瑪斯暴行而受苦」。

布林肯這趟中東行包括訪問與以色列有邦交的約旦、埃及、阿拉伯聯合大公國及巴林。他還訪問因以巴衝突暫停與以色列討論關係正常化的沙烏地阿拉伯，以及與「哈瑪斯」維持關係的卡達。

在美國施壓下，以色列昨天恢復對加薩走廊南部供水，以色列先前矢言對人口密集的加薩地區切斷所有食物、水及能源供應。

美國也任命退休大使沙特菲德（David Satterfield）擔任領導加薩人道救援工作的協調官。他預計今天抵達以色列。

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