拜登：以色列須對付哈瑪斯 但不是巴勒斯坦人

拜登總統15日接受採訪表示，以色列占領加薩走廊是「嚴重錯誤」，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人。（取材自X）

華盛頓郵報報導，拜登 總統（Joe Biden）15日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）採訪表示，以色列 占領加薩 走廊（Gaza Strip）是「重大錯誤」，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）不代表每一個巴勒斯坦人。

彭博資訊報導，美國及其盟友正極力避免以色列與哈瑪斯之間的戰事擴大到其他地區。

另一方面，拜登補充，「儘管深入虎穴剷除北方的真主黨（Hezbollah）和南方的哈瑪斯勢在必行，我們也必須正視巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）建國的需求。」

「儘管不是現在，以色列理解絕大多數巴勒斯坦人和真主黨、哈瑪斯沒有抱持相同看法。」

拜登在訪談中極力劃分巴勒斯坦武裝分子和尋常百姓的區別。如今，加薩走廊地區200多萬平民深受戰火波及，其中近半人口是兒童。

以色列全面封鎖加薩走廊，切斷糧食、飲用水、燃料和電力。對此人道組織表示已經違反戰爭法。加薩地區的燃料幾乎耗盡，多數居民無法取得安全飲用水。

拜登表示，將全力救人質，但不便透露細節。最要緊的是終結暴行，讓犯下暴行的人受到懲罰。

主持人問拜登，是否預見美軍會加入這場新中東戰爭？拜登回答：「我不認為有此必要，以色列擁有最精良的戰鬥部隊，我保證我們會提供他們所需的一切。」

拜登被問到，現在是否是停火時機，拜登回答，以色列正在對付施暴的人，「我認為以色列應該回應，他們必須對付哈瑪斯」。

另外，知情人士指出，白宮正在和以色列商談拜登出訪一事，最快可能在本周。

隨著以色列準備針對哈瑪斯控制的加薩走廊發動海、陸、空三重攻擊之際，國務卿布林肯（Antony Blinken）結束訪問中東6國後，再度於16日重訪以色列，說明拜登政府對支持以色列的立場堅定，縱使以色列狂轟猛炸加薩，造成超過2600人喪生。

另外，以色列喊話祭出地面行動，加薩北部數十萬平民急忙撤離，通往南部的狹窄道路上，公車、汽車擠的水洩不通，還有許多人步行逃離。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）15日表示，加薩北部已疏散近60萬人，剩餘民眾亦應儘速離開。

以色列軍方透露正在準備「重大地面行動」，不過並未說明時間點等具體細節。