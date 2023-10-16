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美國、埃及談妥 將重啟加薩拉法關口送物資、助撤僑

編譯盧思綸／即時報導
國務卿布林肯15日表示和埃及達成協議，預計重啟來往加薩走廊的拉法關口以運送物資和撤僑。布林肯近日在中東進行穿梭外交，圖為15日準備搭機離開埃及。（路透）
國務卿布林肯15日表示和埃及達成協議，預計重啟來往加薩走廊的拉法關口以運送物資和撤僑。布林肯近日在中東進行穿梭外交，圖為15日準備搭機離開埃及。（路透）

路透報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日表示和埃及達成協議，預計重啟來往加薩走廊的拉法關口以運送物資和撤僑。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列殺害近1300人，以色列隨即發動空襲報復，不僅全面封鎖加薩走廊地區，且目前準備展開地面入侵行動。

然而上百噸來自不同國家的援助物資在各國和埃及協商期間滯留埃及西奈半島（Sinai Peninsula）數日。

美國國務卿布林肯和埃及總統塞西15日會面後表示，「埃及政府將重啟拉法關口，在聯合國、埃及、以色列及他國監督下將物資送入加薩地區給有需要的人。」布林肯並未透露具體時間。

另外，資深外交官薩特菲爾德（David Satterfield）就任中東地區人道議題特使，將在16日抵達埃及研議相關細節。

美國國家廣播公司（NBC）引述巴勒斯坦官員報導，拉法關口可能在當地時間16日上午9點重新開放；美國廣播公司（ABC News）轉述未具名消息指出，拉法關口將在16日開放幾小時，且沒有提供更多細節。

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