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美堵晶片禁令漏洞新規可能本周發布 Nvidia H800也危險

編譯季晶晶／綜合15日電
美國即將更新規定，加強去年10月宣布的、對中國取得先進製程半導體和晶片製造設備所實施的出口限制措施。(美聯社)
美國即將更新規定，加強去年10月宣布的、對中國取得先進製程半導體和晶片製造設備所實施的出口限制措施。(美聯社)

美國將加強去年10月宣布的、對中國取得先進製程半導體和晶片製造設備所實施的出口限制措施，因美國尋求防範其地緣政治對手發展出可能提高軍事優勢的尖端科技。

路透和彭博資訊引述知情人士報導，更新規定旨在完善去年的限制措施，堵住漏洞。拜登政府將把中國晶片設計公司列入貿易限制清單，要求海外製造商取得美國許可才能供應訂貨，同時強化向中企銷售先進晶片製造設備和繪圖晶片的管控。更新過的出口禁令預計本周就會公布，但路透也說，這種時間表經常出現延遲。

自從去年宣布出口禁令以來，從輝達（Nvidia）到應用材料（Applied Materials）多家美國科技公司損失了數億美元訂單。以Nvidia來說，該公司無法向中企出售兩款最先進的AI晶片，這兩款晶片已成為開發聯天機器人和其他AI系統的行業標準。Nvidia後來針對中國市場推出可合法出口的「降級版」新晶片，繞過制裁，例如H800晶片。

路透引述一位美國官員報導，美國新的指導方針將限制目前尚未納入限制、某些資料中心使用的先進AI晶片。該官員拒絕透露哪些額外的晶片會被禁，但業界消息來源暗示，Nvidia的H800是美國政府想禁的晶片。

該官員表示，用於筆記本電腦等消費產品的晶片將不受新規限制。但各家公司要供應最強大消費者晶片的訂貨時，必須告知商務部，以確保這些晶片的使用不會威脅到國安。

拜登政府也將針對試圖把出貨和製造改至其他地方以規避特定國家限制的中企實施額外查核。特別是，該規則將繼續限制出貨某些晶片給中國公司的海外子公司和關係企業，並開始要求獲得許可後才能出口受限技術給可能被當成中間商的國家。

此一最新打壓恰逢美國努力解凍這與中國之間的關係。近幾個月，拜登政府有數位高官訪問北京，新一輪規則可能會使這項外交努力複雜化。

晶片 拜登 AI

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