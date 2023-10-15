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眾院癱瘓2周 17日選舉議長

路透：拜登可能訪問以色列 兩國官員進行商議

眾院癱瘓2周 17日選舉議長

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
眾院議長出缺，空轉至今。共和黨和民主黨雖然都已有推派的人選，可是都沒有過半的把握。（美聯社）
眾院議長出缺，空轉至今。共和黨和民主黨雖然都已有推派的人選，可是都沒有過半的把握。（美聯社）

聯邦眾院議員們今天接獲通知，將於17日再度進行議長選舉。眾院因共和黨在議長人選上內鬥，過去兩周陷入癱瘓。

法新社報導，眾院議長在美國政壇排位僅次於總統、副總統，這個深具影響力職位的人選難產幾乎沒有前例。議長懸缺導致針對至關重大開支動議的行動受阻，也無法就以色列和哈瑪斯（Hamas）的戰爭作出回應，議員們的挫折正與日俱增。

與前總統川普交好的眾議員喬登（Jim Jordan）是共和黨目前唯一宣布的人選，但他距離在全院表決取得當選所需票數似乎還差一大截。

議長選舉投票定於17日中午舉行，結果仍在未定之天。

喬登在前稱推特（Twitter），已經改名的社群平台X上寫道：「該是起身工作的時候了。」他不忘敦促同僚們捐棄歧見、重整旗鼓對他相挺。

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲美國盟友以色列，升高眾院盡早產生新議長的壓力。

國會還必須就支援烏克蘭議題有所作為，並且面臨針對預算採取行動，以避免政府可能於11月17日大限關門的窘境。

總統拜登所屬的民主黨在眾院屬少數黨，基本上只能靜觀共和黨這齣議長爭鬥大戲怎麼演下去。

眾院 共和黨 哈瑪斯

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