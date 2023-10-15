我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國初婚延後速度加快 低學歷男性終身難婚

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

布林肯穿梭中東6國後再返以色列 加薩南部恢復供水

中央社開羅15日綜合外電報導
國務卿布林肯在埃及開羅機場。(Getty Images)
國務卿布林肯在埃及開羅機場。(Getty Images)

以色列準備對加薩走廊發動地面攻勢之際，國務卿布林肯在中東進行穿梭外交，防止衝突擴大。美國官員表示，他明天將會再度前往以色列。以色列則宣布已對加薩南部恢復供水。

以色列矢言殲滅巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas），以報復哈瑪斯戰士7日突襲。布林肯（Antony Blinken）12日抵以色列，然後又走訪6個阿拉伯國家。目前在開羅的他可望與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）進行會談。

華府對於以色列和哈瑪斯的戰鬥恐擴大到區域內其他國家日益憂心，並且警告伊朗不可插手。布林肯尋求與阿拉伯盟友，以及對德黑蘭具影響力的中國，合作遏制衝突擴大。

不過伊朗已經警告，如果以色列不停止轟炸加薩走廊（Gaza Strip），將會造成「影響深遠的後果」。

就在以色列軍方示意一觸即發的地面攻勢將聚焦加薩市（Gaza City），警告加薩走廊北部約110萬居民應該趕快向南逃亡後，以色列能源部長卡茲（Israel Katz）今天宣布，已經對加薩走廊南部恢復供水。

卡茲在聲明中說：「這將會促使平民前往（加薩走廊）南部。」以色列一週前對這塊巴勒斯坦飛地停止供水，作為「全面圍困」加薩的一環。

他表示，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）與拜登總統談話之後作成這項決定。

加薩南部巴尼蘇海拉村（Beni Suheila）行政當局稍後證實已獲恢復供水。

以色列 加薩 布林肯

上一則

白宮：美國憂心以巴戰事加劇 伊朗恐直接涉入

下一則

哈瑪斯「絕密」突襲計畫曝光：鎖定小學和青年中心 盡量殺人

延伸閱讀

聯合國估計：以哈衝突首周 加薩100萬人流離失所

聯合國估計：以哈衝突首周 加薩100萬人流離失所
和沙烏地王儲談以巴局勢 布林肯稱會談饒富成果…預計稍晚前往埃及

和沙烏地王儲談以巴局勢 布林肯稱會談饒富成果…預計稍晚前往埃及
給「逃亡時間」籲撤離後…以色列加緊準備地面攻勢 加薩平民倉皇逃亡

給「逃亡時間」籲撤離後…以色列加緊準備地面攻勢 加薩平民倉皇逃亡
哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

熱門新聞

（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12
史卡利斯。(歐新社)

史卡利斯擊敗川普背書的喬登 獲共和黨提名任新眾議長

2023-10-11 13:22
以色列對加薩北部超過百萬居民要求撤離，使加薩市區亂成一團，遠方還可見到砲火黑煙。（美聯社）

以軍空投傳單、社媒通知加薩平民撤離 但民眾舉步維艱

2023-10-14 10:55

超人氣

更多 >
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿

低調再婚前男友？ 白百何被拍到抱二胎兒出門 母愛滿滿
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園
陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議
刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」

刮刮樂當小費 調酒師刮開中5萬元 顧客竟「變臉搶回」