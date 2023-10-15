以色列面臨各界壓力 何時進軍加薩待高層開綠燈

以軍正等待關於何時對加薩展開大規模地面攻勢的「政治決定」。圖為以色列國防部長葛朗特(右)13日與美防長奧斯丁會面。(路透)

在巴勒斯坦平民更加奮力逃離加薩 走廊北部之際，以色列 軍方發言人今天表示，以軍正等待關於何時對加薩展開大規模地面攻勢的「政治決定」。

法新社報導，以色列已告知加薩走廊（Gaza Strip）北部110萬居民應趕快逃往南部地區，而且數以萬計民眾今天仍使用以色列指定的安全路線，尋找安全地點避難。

以色列面臨來自聯合國及盟邦的壓力，被要求暫時不展開任何進軍行動，直到平民獲得充分時間撤離為止。以軍未說明安全路線開放時間何時終止。

以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）及哈加里（Daniel Hagari）今天分別在不同的簡報會上指出，要啟動對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的任何行動，尚待高層「政治決定」。

赫克特在一場簡報會上表示：「我們將與我們的政治領導層進行討論。」

哈瑪斯於10月7日突襲以色列，迄今至少造成以方1300人死亡。以色列已在加薩附近集結成千上萬部隊，官員稱所有必要軍事物資都已運送完畢。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）昨天在加薩邊界附近告訴部隊，「下一階段即將到來」，但他未說何時將展開地面行動。

以色列國防部 指出，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天與美國參議員談話時，討論了撤離加薩平民和「人道問題」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點