埃及反悔？拒讓美僑離開加薩 「除非讓人道物資進去」

埃及政府聲明除非允許物資進入加薩，否則撤僑免談。民眾聚集拉法關口外等待離開加薩。（路透）

紐約時報報導，美國官員稱已經和埃及談妥開放拉法關口（Rafah crossing）撤離僑民，不料民眾抵達關口卻被拒於門外，華爾街日報指出，埃及當局聲明，除非允許人道物資進入加薩 走廊（Gaza Strip）否則免談。

早前美國官員表示已經和以色列 、埃及達成協議，當地時間14日中午12點至下午5點將開放拉法關口撤離美僑，沒想到民眾攜家帶眷前往關口卻吃了閉門羹，更表示直到下午4點一直處於關閉狀態。

57歲蓓賽歐和丈夫、兩個女兒及10歲大的曾孫等在拉法關口外，她說，「每個人都害怕有個萬一，希望趕快開放通關，我們要再等等看。」

目前美國國務院尚未回覆，至於透露協議的官員則說不清楚控制加薩的哈瑪斯（Hamas）是否允許安全通關。對此，巴勒斯坦 發言人歐馬（Wael Abu Omar）已透過訊息證實拉法關口封閉中。

14日下午5點過後，3名埃及官員在國營電視台上公開拒絕美方撤離500多名僑胞，要求先放行飲用水、糧食和醫療器材等救援物資進入加薩再說，「沒道理允許少數外國人離開卻不讓人道物資進入巴勒斯坦救援受困民眾。」

其次，埃及政府說明收到大量撤離美僑請求，可是無法優先批准某個國家通關，而缺乏審驗貿然放行也有風險。

另一方面，哈瑪斯要求民眾待在家中、不要撤離，領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）更在電視演說中稱讚埃及拒絕讓任何人離開加薩的舉措。

以色列已封鎖加薩走廊北部，預計很快將展開地面行動，不過以色列軍方聲明當地時間14日下午4點前保留兩大路線供北部平民安全往南疏散。

至於聯合國和其他人道組織表示，以色列呼籲撤離可能影響加薩北部100多萬人，也就是該地境內近半人口。