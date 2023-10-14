24小時撤離通牒已過 以軍局部攻擊北加薩

巴勒斯坦民兵在加薩試圖撲滅以色列砲擊引起的火勢。(歐新社)

以巴衝突已邁入一周，以軍13日下最後通牒，要求加薩 走廊北部110萬居民在24小時內南撤，以軍步兵13日對加薩展開局部突襲，是自7日衝突爆發以來，以軍地面部隊首度進入加薩。以色列 總理內唐亞胡揚言，以軍正以前所未見之力打擊敵人，並強調這只是開始。

路透14日引述以軍報導，過去24小時以色列地面部隊進入加薩「定位突擊」，以清除恐怖分子並解除其武裝、搜索人質。以軍也幾乎不間斷空襲加薩，巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯則以火箭還擊。

據以軍及巴勒斯坦衛生部統計，截至14日，以色列已逾1300人死亡、逾3400人受傷；加薩巴勒斯坦人逾2000人喪生、逾8700人負傷。

以色列國防部14日再發布行動建議，宣布將於特定時段開放部分街道，讓平民安全移動，並又一次呼籲北加薩居民南遷。加薩當局指控，13日有巴人乘車南遷途中遭以色列襲擊，造成70人罹難、200人受傷。

命人民南遷 聯合國官員：違戰爭法

聯合國人道事務與緊急援助副祕書長葛瑞菲斯直言，下令110萬北加薩人民南遷已違反戰爭法。世衛組織（WHO）祕書長譚德塞表示，援助加薩的醫療資源已到埃及的拉法過境點附近，但仍待有關當局基於人道放行。WHO亦再次呼籲以方收回成命。

在以軍持續並加強轟炸下，加薩的麵包店麵包已售罄，店外大排長龍；飲水短缺又斷電，當地巴人因手機無法充電而無法確認逃離家園的親人是否平安，雖然以方呼籲北加薩居民南遷，但大多數巴勒斯坦人表示他們不知道能逃去哪。路透14日引述當地民眾報導，如今不僅出現基本的電力、食物和供水危機，舉目所見盡皆危機。他們絕望地說，唯有神明能解決。

布林肯到訪 沙國發聲明痛批以國

國務卿布林肯11至15日出訪中東7國。他13日在卡達杜哈說，已與以色列商討設立加薩安全區。一位美國官員透露該要求已獲以方同意。布林肯隨後前往沙烏地阿拉伯。但沙烏地阿拉伯外交部發表聲明，強烈譴責以軍攻擊手無寸鐵平民。

另外，有線電視新聞網（CNN）及法新社報導，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞13日正在安理會傳閱1份呼籲以巴衝突立即停火的決議草案，其中還要求確保所有人質獲釋，並以不點名哈瑪斯的方式譴責針對平民的一切暴力與戰爭行為及各種恐怖主義。哈瑪斯14日對俄國調停表示歡迎。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點