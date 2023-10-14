黎巴嫩真主黨挺哈瑪斯 向以色列陣地開火

以色列與黎巴嫩互相砲擊，圖為一個靠近以色列軍事陣地的黎巴嫩城鎮揚起烽火。(新華社)

獲伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天宣布砲擊爭議邊境地區的以色列 陣地。與此同時，以色列與真主黨巴勒斯坦 盟友哈瑪斯 （Hamas）的戰爭局勢持續升級。

法新社報導，自哈瑪斯7日對以色列發動突襲，引發一場導致以色列1300多人喪生的戰爭以來，真主黨和其他巴勒斯坦派系已與以色列跨境交火。

巴勒斯坦武裝分子劫持了約150名人質；而以色列的大規模報復性空襲和砲擊已在哈瑪斯控制的加薩地帶造成2200多人死亡。

什葉派組織真主黨透過聲明表示，他們「利用飛彈和迫擊砲彈攻擊了席巴農場（Shebaa Farms）的猶太復國主義陣地」。

自7日以來，以色列幾乎每天都有與真主黨和其他巴勒斯坦盟友交火，但針鋒相對的攻勢仍然有限。

黎巴嫩軍方今天指控，以色列是前一天邊境跨境攻擊的幕後黑手，導致1名路透社記者殉職，另有6人受傷。

今天稍早，以色列軍方表示，他們擊斃了數名試圖從黎巴嫩越境的「恐怖分子」。

真主黨13日也表示，該組織將「做好充分準備」，時機成熟時就會加入巴勒斯坦盟友哈瑪斯，共同對抗以色列。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點