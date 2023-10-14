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王毅與布林肯通話 籲盡快開「國際和會」處理以哈問題

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王毅與布林肯通話 籲盡快開「國際和會」處理以哈問題

記者廖士鋒／即時報導
以巴局勢升級，中國外長王毅（左）14日與國務卿布林肯通話。圖為兩國外長7月13日在雅加達會面。（路透）
以巴局勢升級，中國外長王毅（左）14日與國務卿布林肯通話。圖為兩國外長7月13日在雅加達會面。（路透）

以巴局勢升級且傷亡慘重，中共外事辦主任兼中國外長王毅14日與國務卿布林肯通電話時，呼籲儘快召開國際和會，推動達成廣泛共識，也強調「大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法」。

據中國外交部官網消息，王毅14日「應約」與布林肯（Antony Blinken）通話。王毅表示，巴以衝突不斷升級，面臨失控風險。中國反對一切傷害平民的行為，譴責一切違反國際法的做法。中國方面認為，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價。「軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環」。

王毅指出，「沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平。中方呼籲儘快召開國際和會，推動達成廣泛共識」。他並強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以雙方和平共處。當務之急是儘快停火降溫，避免加劇人道主義災難。

王毅還向布林肯表示，「大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法」。中國將繼續推進勸和促談，「美方應切實發揮建設性作用，推動問題儘快回到政治解決的軌道上來」。

布林肯表示，美方支持以「兩國方案」解決以巴問題，願與中國加強溝通協調。

此外，兩人還就中美關係進行討論。王毅表示，「近期中美陸續開展一系列高層接觸，雙邊關係出現止跌企穩勢頭，受到兩國人民和國際社會歡迎」。希望美方同中國「相向而行」，落實兩國元首峇里島會晤共識，「克服干擾、排除障礙，拉長正面清單，縮短負面清單，切實尊重中方核心利益和重大關切，推動中美關係回到穩定發展軌道」。布林肯則表示願一道「負責任地管理美中關係，推動美中關係保持穩定」。

公開資料顯示，布林肯11日至15日正訪問以色列、約旦、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。至截稿時，美方迄未發布此次通話消息。

王毅 布林肯 巴勒斯坦

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