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逃離加薩戰火 美首架撤僑班機降落雅典

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
白宮國家安全會議發言人柯比。(歐新社)
白宮國家安全會議發言人柯比。(歐新社)

拜登政府今天證實，美國國務院安排在加薩（Gaza）衝突中將僑胞帶離以色列的首架包機已經降落希臘雅典。美國航空業者正加強安排航班調度，以協助民眾返國。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，美國政府也正在研究透過海路離開的選項，以幫助在以色列的美國人。柯比向記者表示，「我們在試著增加選項」，還說班機將持續運作。

消息人士指出，當局計劃在雅典（Athens）和特拉維夫（Tel Aviv）之間增加包機航班，至少到10月19日。

另一名消息人士指出，有超過400人登記要搭乘首架撤僑班機，但這個數據包含了一些假設不會如期出現的人。

聯合航空公司（United Airlines）今天表示將在新澤西州紐瓦克（Newark）與雅典間增加第5趟來回航班，以協助試圖從以色列返國的美國人，直到10月19日，達美航空公司（Delta Air Lines）則表示將從16日起增加從雅典到紐約的3個航班。

美國航空公司（American Airlines）今天說，將從明天起安排更大型飛機從雅典飛往紐約，以容納更多想辦法返國的美國民眾。

聯航、美航和達美航空已暫停飛往以色列的直飛航班。

超過30名美國國會議員今天致函3家航空業者的執行長，敦促他們「盡快」恢復飛往特拉維夫的航班。

這封信件呼籲航空業者「優先恢復飛往特拉維夫的航班」，還說國會成員「隨時準備好用各種必要的辦法達成這件事」。

美國航空公司婉拒置評，聯航則沒有立即發表意見。

暫停航班到10月31日的達美航空表示，達美正持續關注瞬息萬變的安全情勢。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）昨天表示，達美航空「沒有任何飛往以色列的計畫。美國航空業者在那塊空域運行航班目前並不安全」。

美國國務院本週表示，國務院「會花一段時間安排每個尋求離境的人」。

消息人士向路透社透露，副國務卿韋瑪（Richard Verma）本週稍早已和美國航空業者討論過此事，韋瑪向業者表示，美國政府已接獲約1萬7000個關於離開以色列的旅行援助詢問。

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