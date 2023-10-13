喬登捲土重來爭取出任議長 黨內分歧仍擺不平

共和黨極右派的俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取出任眾院議長。（Getty Images）

身為共和黨 極右派的俄亥俄州聯邦眾議員 喬登(Jim Jordan)爭取出任眾院議長，日前在黨團會議投票 裡以99票敗給拿下113票的史卡利斯(Steve Scalise)，但史卡利斯12日宣布退選，喬登獲得捲土重來的機會。紐約時報13日報導，主流派共和黨員對喬登出任議長存有疑慮，某些黨內人士對於喬登支持者在史卡利斯獲得提名之後拒絕服從感到不滿。

共和黨密蘇里州聯邦眾議員華格納(Ann Wagner)說，喬登想當議長「毫無勝算」(nonstarter)。代表選區2020年大選由拜登總統勝出的共和黨內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)也說，史卡利斯在黨團會議投票中勝出，但極右派陣線卻拒絕支持，如今共和黨成員則擔心，讓喬登出任議長等於向極右派屈服。

貝肯指出：「事實就是，如果你對壞行為予以獎勵，接下來就會出現更多壞行為。」

喬登盟友、北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯(Kelly Armstrong)坦承，某些黨內同僚不願支持喬登，理由是「不願意對支持者的行為給予獎勵」。但阿姆斯壯說，不應該用支持者的所作所為評斷喬登，況且任何共和黨員如今想在投票時跨越多數門檻，同樣都面臨困難。

全院表決時，共和黨提名候選人必須達到217門檻才能當上議長，史卡利斯黨團表決拿到113票，喬登只得99票。共和黨在眾議院僅享些微多數，兩黨席次為221席對212席。

阿姆斯壯說：「我真的覺得沒有人能拿到217票。」

紐約時報分析，共和黨內部歧見擺不平，各種替代方案也受到討論。遭罷黜的麥卡錫(Kevin McCarthy)並未排除回鍋重掌議事槌，接受媒體訪問時僅低調表示：「聽從黨團決定。」

麥卡錫3日遭罷免後，被任命為眾院臨時議長(speaker pro tempore)的北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)，被某些共和黨人士看好有機會真除。

報導指出，共和黨內部紛爭恐怕還要持續幾周，這段期間暫代議長職務的麥亨利由於角色關係，權力將逐漸增加。