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路透：拜登政府考慮加強管制 限制中企海外取得AI晶片算力

編譯簡國帆／綜合12日電
拜登政府正考慮堵住一個漏洞，讓中國企業無法再透過設在海外的單位，取得美國AI晶片。(歐新社)
拜登政府正考慮堵住一個漏洞，讓中國企業無法再透過設在海外的單位，取得美國AI晶片。(歐新社)

知情人士透露，拜登政府正考慮堵住一個漏洞，讓中國企業無法再透過設在海外的單位，取得美國人工智慧（AI晶片

路透報導，美國去年宣布新限制，管制向中國出口AI晶片和晶片製造工具，未來幾天這些規定將再緊縮。在去年的首輪限制措施，拜登政府原本允許中國企業的海外子公司能不受限地獲得AI半導體，意味著這些半導體很容易被走私到中國，或被中國用戶遠程取得。

現在，華府正在評估堵住這個漏洞的方式，也凸顯拜登政府仍苦於切斷中國取得頂尖AI技術的管道，以及縮減出口管制每個漏洞的難度。華府已努力圍堵AI晶片運算能力流向中國的其他漏洞，8月告知輝達（Nvidia）和超微（AMD）限制出口AI晶片到中國以外的其他地區，包括一些中東國家。

知情人士說，預料本月宣布的AI晶片新規定，可能讓相同的限制廣泛適用於市場上的所有企業。現在還不清楚美國政府縮減漏洞的措施，是否影響中國取得美國AWS等雲端供應商的能力，但知情人士說，拜登政府正在評估這個議題。

美國商務部拒絕評論，中國駐華府大使館未立即回覆路透記者的置評請求。

戰略與國際研究中心（CSIS）主管Greg Allen指出，中國企業無疑正在採用海外資料中心使用的晶片，尤其新加坡是雲端運算的重要樞紐。

專家指出，雖然出口先進AI晶片到中國違反美國法律，但美國非常難監控這些交易，位於中國的員工仍可合法遠端取得位於外國子公司的晶片運算能力。

晶片 AI 拜登

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