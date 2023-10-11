共和黨籲拜登重新凍結伊朗60億資金 民主黨參議員響應

曼欽10日稍早發表聲明，表達對以色列的堅定支持，並呼籲嚴格制裁與哈瑪斯攻擊以色列百姓有關係的任何國家。（Getty Images）

哈瑪斯 組織(Hamas)突襲以色列引發區域戰火，共和黨聯邦參議員呼籲拜登政府重新凍結伊朗 60億資金，明年大選都面臨連任壓力、同屬中間路線派的民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)、蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)均已響應。

美國與伊朗經過秘密磋商，上個月達成換囚協議。德黑蘭釋放5名伊朗裔美國公民，以交換被華府凍結的60億石油收入。根據協議，被凍結在南韓的這筆資金將先轉到卡達，然後再轉回伊朗。

泰斯特10日在社群平台X發文表示，贊成美國重新凍結伊朗的60億資金。他表示，美國情報官員仍在調查哈瑪斯發動的恐怖攻擊之際，「我們應該評估手邊選項，針對伊朗是否為哈瑪斯提供任何協助予以究責」。

身為參院國防撥款小組委員會(Senate Defense Appropriations Subcommittee)主席的泰斯特指出：「至少我們應該立即凍結伊朗的60億資金，並且考慮我們是否有其他金融制裁可以運用。」

泰斯特在聲明中表示：「對於未來局勢，我們必須確保盟友以色列在面對致命攻擊時，有能力自衛以保護平民百姓。」

曼欽10日下午接受Politico新聞網站訪問時表示，支持重新凍結伊朗的60億資金。他說，原本就不贊成為這筆伊朗資金解凍，做為交換美國人質的條件。

身為參院能源與自然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)主席的曼欽說：「我們絕對應該凍結這筆資金，並且考慮祭出進一步制裁。」

曼欽10日稍早發表聲明，表達對以色列的堅定支持，並呼籲嚴格制裁與哈瑪斯攻擊以色列百姓有關係的任何國家。