習近平會舒默 分析：APEC前釋美中緩和訊號

參院多數黨領袖舒默(左)9日與中國國家主席習近平(右)會面，正逢以色列遭到哈瑪斯武裝組織突擊以色列，發動戰爭。(Getty Images)

中國領導人習近平 近日會晤美國參院多數黨領袖舒默所率代表團時說，「有一千條理由把中美關係搞好」，被視為釋出緩和訊號，為下月出席舊金山 APEC與美國總統拜登 「拜習會」奠定基礎。

美國聯邦參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及其代表團9日拜會習近平。習近平稱，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。面對變亂交織的世界，中美兩國如何相處，這決定著人類的前途和命運。

習近平稱，「我也多次講過，跟幾任總統都講過，我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」。

美國之音今天報導，習近平的發言被視為下月前往舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會並與拜登（Joe Biden）舉行雙邊會晤奠定基礎，雖然北京方面仍未確定習近平是否出訪。

拜登上週也表示，他有可能與習近平下月在舊金山APEC峰會期間會晤，但目前還沒有這樣的安排。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）表示，習近平與舒默會晤以及其發言顯然是發出一個訊號，即中國政府希望在可能的美國峰會之前緩和緊張局勢。

克羅寧表示，兩位領導人都想從強勢的地位與對方談判，中國外長王毅將與美方就拜登與習近平的會晤議程細節進行協商，以確保美中兩國政府都能宣稱此次會晤取得了外交上的成功。

華府「捍衛民主基金會」資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）分析，習近平不確認是否出席舊金山APEC峰會是北京的策略，即主導話語權，並充分利用拜登政府在直接對抗中國近期惡意活動時的猶豫不決。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師韋恩（Ali Wyne）認為，如果拜習會能夠如期登場，兩人的會晤對美中關係的影響也將更多是基調上的，而非實質性的。

韋恩說，雖然雙方都不可能在政策上向對方做出重大讓步，但外界希望他們會就在台灣和美國都將舉行關鍵性總統選舉的這一年之前穩定雙邊關係的必要性達成一致，即華府和北京之間的戰略競爭將繼續加強，但雙方都希望確保這種競爭以可控、可管理的方式進行。