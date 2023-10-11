白宮：美國、以色列正協商提供加薩平民安全通道

美國國家安全顧問蘇利文。（美聯社）

哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列 ，以色列隨後對加薩 （Gaza）發動空襲行動，美國國家安全顧問蘇利文今天表示，美國正與以色列和埃及討論提供加薩平民安全通道的構想。

路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）在白宮向媒體表示：「我們著重在這個問題上，目前正進行相關討論。」

他說：「但執行機構之間正在討論相關細節，目前我不便公開分享太多內容。」

巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日突襲以色列，造成數百人喪命；以色列隨後空襲加薩，重擊巴勒斯坦人。

加薩衛生部門表示，7日以來，以色列的空襲行動至少造成900名巴勒斯坦人身亡，多達4600人受傷。這塊長40公里、寬10公里的地區，居民多達230萬人。

以色列駐美大使館則表示，哈瑪斯周末期間攻擊行動造成的罹難人數已超過1000人。華府和部分重要西方盟國表示，以色列有權自我防衛。

蘇利文在記者會上被問及加薩一帶平民死傷情形時表示：「我們（美國和以色列）不會蓄意針對平民。」

他還說：「我們努力確保我們的軍事行動符合法治和戰爭法。」

加薩地區巴勒斯坦人表示，以色列砲轟相當猛烈，感覺宛如新一場「災難日」（Nakba）。Nakba在阿拉伯語是災難或禍患的意思，後指1948年以色列建國導致巴勒斯坦人流離失所。