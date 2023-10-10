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俄稱見到美準備重啟核試跡象 若付諸行動俄將跟進

中央社莫斯科10日綜合外電報導
俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫。(路透資料照)
俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫。(路透資料照)

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今天表示，俄方已見到跡象顯示，美國正為了在內華達州重啟核試驗做準備；如果美方著手核試，莫斯科也將重啟俄國的核試計畫。

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）報導，雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示：「有跡象顯示，目前或至少直到最近，在內華達試驗場（Nevada Test Site）有（準備）工作在進行。」

路透報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最近提出讓俄國恢復核試的可能性後，俄國國會下議院「國家院」（State Duma）昨天被要求在10天內研究出有何最佳方法可取消莫斯科已批准的劃時代「全面禁止核子試爆條約（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty，CTBT）。

普亭5日表示，由於美國雖已簽署全面禁止核子試爆條約，但尚未批准，因此莫斯科為了與美國狀態一致，可能考慮取消批准這份條約。

西方安全專家普遍認為，普亭這番說法，是示意在俄羅斯正因烏克蘭議題而與西方陷入對峙之際，擁有世界最大核武儲備的莫斯科要保持恢復核試的可能性。

雷雅布可夫今天說，如果美國「繼續走上這條（核試）道路，那麼俄羅斯聯邦總統（普亭）陳述過的立場就會被啟動，我方將被迫採取相同行動。這在出現全然不同的情況時就會發生，至於是否會出現這種情況，責任在華府」。

雷雅布可夫並透露，俄羅斯外交部正在準備取消批准全面禁止核子試爆條約的法律草案。

俄羅斯 普亭 俄國

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