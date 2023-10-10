哈瑪斯無差別開槍 在以色列中國人至少2死3傷

圖為加薩走廊附近一處被破壞的護欄。(Getty Images)

巴勒斯坦 伊斯蘭主義團體哈瑪斯 7日襲擊以色列 ，據以色列中華商會今天通報，當地中國公民有2人被哈瑪斯槍殺身亡，還有3人中彈受傷。有傷者表示，哈瑪斯看出他們是中國人仍開槍。

對於中國公民傳出在以色列受傷與被綁架，中國外交部今天表示，中方正在持續的核實和瞭解當中，指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人員、救治傷患。

哈瑪斯（Hamas）7日突然從加薩地區（Gaza）大規模襲擊以色列，無差別對民眾開槍，造成嚴重傷亡，還擄走大批人質。以色列中華商會8日發布5名失聯中國公民訊息協尋，但今天傳來噩耗。

據以色列中華商會10日在華人頭條網通報，已經確認至少2名失聯中國人在襲擊中不幸喪生。其中鄒姓工人年僅35歲，江蘇人，其家屬目前已經獲知訊息並且正在等待後事安排料理的協助。

通報稱，事發當時鄒姓、萬姓和曹姓3名中國工人搭乘同一輛麵包車，其後該車遭到持槍者的襲擊，該車被遺棄在史德洛特（Sderot）車站轉盤路邊。事後以色列軍人抵達現場清除襲擊者，透過識別和鎖定車輛，相關人員找到失蹤者的下落。目前進一步消息正在核實中。

以色列中華商會發布的一段影片顯示，在醫院接受治療的北京建工集團工作人員王祥表示，7日早晨遭遇哈瑪斯武裝分子，被要求雙手抱頭趴在地上，但是對方在看出他們是中國人的情況下仍對他們開槍，他不幸身中兩彈，其後被以色列的急救直升機救走送到醫院救治。

王祥在慶幸自己死裡逃生之餘，表達了對同行工友的擔心。另外一名同行工友和他一起坐車出行，一同遭遇襲擊和一起下車被槍擊倒地，當時他聽到工友中槍後的慘叫。之後在直升機急救階段，兩人失去聯繫，不知道工友目前的下落。

據通報，中國公民X先生7日在所在城市聽到導彈的爆炸聲和槍聲，在意識到需要逃難後，便搭乘公車前往阿什克隆（Ashkelon）的公車總站，欲前往特拉維夫（Tel Aviv）。

X先生稱，搭上公車後，路途中遭遇到哈瑪斯武裝分子，從公車前方開槍射擊，進行無差別的掃射，經過公車側方時又再次開槍。哈瑪斯去到公車後方後，他便逃離公車，躲到馬路旁，直到以色列軍隊趕到，將他救下並送往醫院救治，在搶救期間一度昏迷。

此外，社群媒體熱傳一段影片，25歲女子諾亞（Noa）7日遭哈瑪斯武裝分子擄走。以色列駐中國大使館8日發文表示，Noa是一名中國以色列混血，當時正在以色列南部參加一個和平音樂節，「哈瑪斯恐怖分子綁架了她」，並把她從以色列拖到了加薩。

以色列駐中使館強調，「她是女兒，是姐妹，也是朋友…」。

據澎湃新聞，中國外交部發言人汪文斌10日下午主持例行記者會。有記者提問，外交部是否有關於巴以衝突期間受傷或被綁架的中國公民的最新訊息，中方是否就此事與有關方面進行了接觸？

汪文斌表示，外交部和相關駐外使領館針對以色列和巴勒斯坦當前形勢已經發布了安全提醒，建議中國公民暫勿前往以色列和巴勒斯坦，已在當地的中國公民和機構保持高度警惕，加強安全防範，做好應急準備和就地避險。如遇緊急情況，及時與駐以色列使館、駐巴勒斯坦辦事處聯繫，尋求幫助。「如有中國公民現階段自願離開，我們將在安全有保障的前提下全力提供協助。」

汪文斌表示，鑒於當地的安全形勢瞬息萬變，中方正在持續的核實和瞭解當中，外交部已指導相關駐外使領館全力搜救相關的失聯人員、救治傷患，敦促外方採取有效措施，保障中國公民和機構安全。據瞭解，中方傷患正在醫院接受治療，情況總體穩定。