我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

川普：哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 拜登移民政策惹禍

編譯盧思綸／即時報導
前總統川普9日宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯密謀攻擊美國，並抨擊拜登政府和歐巴馬時期移民政策惹禍上身。（路透）
前總統川普9日宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯密謀攻擊美國，並抨擊拜登政府和歐巴馬時期移民政策惹禍上身。（路透）

新聞周刊（Newsweek）報導，美國前總統川普（Donald Trump）沒來由宣稱巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）從美墨邊境「傾巢而出」密謀攻擊美國本土，抨擊拜登（Joe Biden）政府和歐巴馬（Barack Obama）時期移民政策惹禍上身。

川普當地時間9日在自創平台「真相社交」（Truth Social）貼文稱，2021年拜登政府通過2.35億美元援助巴勒斯坦計畫，美國納稅人恐怕「資助了」哈瑪斯突襲行動。

然而，目前沒有證據顯示該筆金援流向哈瑪斯，且資金主要交由聯合國進行人道救援。

不久後，川普再度發表毫無根據的言論，抨擊拜登的移民政策導致哈瑪斯武裝分子從美墨邊界「傾巢而出」，而且拜登和他的「老闆」歐巴馬必須對哈瑪斯可能襲擊美國領土負責任。

「門戶洞開的南邊邊境將導致侵襲以色列的人馬衝著偉大的美國而來，而且是前所未有的數量。他們是不是盤算著攻擊我們的國家？這一切都要怪詭計多端的拜登和他的老闆巴拉克‧歐巴馬！」

新聞周刊9日上午已經透過電子郵件向白宮尋求評論。

然而，目前沒有證據顯示美國政府視為恐怖組織的武裝團體哈瑪斯湧入美墨邊境。根據美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）統計，自2023年初至今，恐怖分子觀察名單中共76人試圖越過南邊邊境。

另外，當局統計並未指出任何嘗試越境的不法人士來自哈瑪斯，且沒有證據說明哈瑪斯計畫攻擊美國本土或中東其他地區。

哈瑪斯 拜登 川普

上一則

想逼共和黨讓步 華郵：白宮擬將「援烏」綑綁「援以」

延伸閱讀

哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度

哈瑪斯：已「達成目標」 對停火談判持開放態度
以巴衝突北京堅不鬆口批哈瑪斯惹議 學者：選邊站更危險

以巴衝突北京堅不鬆口批哈瑪斯惹議 學者：選邊站更危險
以巴衝突／以色列「圍城狂轟」加薩走廊 哈瑪斯：空襲1次斬首1人質

以巴衝突／以色列「圍城狂轟」加薩走廊 哈瑪斯：空襲1次斬首1人質
以巴衝突／卡達與美居中斡旋 和哈瑪斯交換人質

以巴衝突／卡達與美居中斡旋 和哈瑪斯交換人質

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
伊凡卡‧川普（右）原本在川普金融詐欺案中被檢方列為被告，但今年6月底改為證人。（Getty Images）

伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光了

2023-10-03 09:59

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治