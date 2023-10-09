調查拜登密件案 特檢連2天赴白宮訪談
白宮發言人薩姆斯(Ian Sams)9日發表聲明說，調查拜登總統住家及私人辦公室存放機密文件案的韓裔特別檢察官許景(Robert K. Hur)過去兩天訪談了拜登總統。聲明中說，拜登自願接受訪談，訪談地點在白宮，時間為8日與9日兩天期間，訪談已於9日結束。
拜登接受特別檢察官訪談的時間剛好遇到以巴衝突期間，拜登與國安團隊緊急開會，並與其他國家元首交換意見。知情人士說，特別檢察官訪談拜登的時間早在數周前便已敲定。
訪談拜登，透露出許景調查工作可能進入收尾階段。律師為拜登辦公室打包時，發現儲藏室櫃子裡有多份機密文件夾在其他紙張內，司法部收到通報後展開調查。這間辦公室是拜登卸任副總統之後、參選2020年總統之前使用。拜登德拉瓦州住家經過搜查，找出更多類似的機密檔案。司法部長加蘭德(Merrick Garland)今年1月任命前任馬里蘭州聯邦檢察官、韓裔律師許景出任特別檢察官，領軍調查拜登總統住家及私人辦公室存放機密檔案事件。
前總統川普遭控卸任後帶走機密文件的「密件門」案，由特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查，史密斯也以擅自保留國家機密檔案、妨礙調查等聯邦重罪起訴川普。根據媒體報導，拜登團隊希望凸顯拜登面臨特別檢察官時的態度與川普截然不同，始終完全配合檢方。
相較於史密斯的調查行動，許景調查行動顯得低調許多，但許景幾乎約談與機密檔案如何打包、如何被帶走有些微關聯的所有證人，並了解拜登律師團究竟如何找到檔案。
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