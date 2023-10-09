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習近平會見舒默 稱中美面對面交流「不可替代」

習近平會見舒默 稱中美面對面交流「不可替代」

記者賴錦宏／即時報導
中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見參院多數黨領袖舒默。（路透）
中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見參院多數黨領袖舒默。（路透）

中國國家主席習近平9日下午在北京人民大會堂會見美國參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。習近平向舒默表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美兩國如何相處決定著人類的前途和命運。有1000個理由把中美關係搞好，沒有理由把中美關係搞壞。面對面交流是「不可替代的」。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9日上午，於釣魚台國賓館迎接舒默一行。王毅表示，希望舒默一行這次訪華，有助美方更準確、更客觀看待中國，以及更理性管控分歧，令中美關係重新回到健康發展軌道。王毅認為，兩國過去無阻礙雙方發展互利合作，今天亦不應該成為對抗衝突的理由。 

舒默表示，美中兩個大國於貿易、科技和外交等領域確實是競爭關係，但美國不尋求衝突，亦不尋求與中國脫鉤，雙方應負責任地管理關係，美方願同中方坦誠和建設性地溝通，同時希望中方為美國企業提供公平競爭環境。

舒默對以巴再爆發衝突後，中國外交部聲明沒有明確支持以色列表示非常失望。他敦促中國要與以色列人民站在一起，譴責懦弱及惡毒的攻擊行為。

舒默10月7日從上海開啟訪華行程，下一站將會訪問西安。他在7日與上海市委書記陳吉寧會面。舒默指出，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鈎或衝突，但不少美國人覺得中國沒有公平對待美企。陳吉寧則表示，歡迎美國企業通過上海深耕中國市場，願持續擴大經貿往來。舒默結束訪華行程後，會率團到南韓及日本訪問。

此前，對於習近平會否出席下月在美國舊金山舉行的APEC峰會，王毅曾回應指出，正與各方保持溝通。

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