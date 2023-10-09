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傳哈瑪斯領袖人在卡達笑看電視 歡慶以色列遇襲

編譯高詣軒／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅。(路透)
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅。(路透)

有媒體報導，日前突襲以色列的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅，被拍到人在位於卡達的辦公室裡與其他哈瑪斯官員一同「慶祝」7日發動的襲擊，影片中哈尼雅指著電視的新聞畫面與官員談笑風生，隨後他們一起跪拜、讚頌真主。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列與哈瑪斯據點加薩地區至今已逾1100人喪生，其中以色列逾700死、加薩近500死。

英國每日電訊報報導，哈尼雅可能雖未實際策畫7日突襲細節，但仍是知名幕後人物。他在演說盛讚該次襲擊展開以巴衝突新時代，還暗指耶路撒冷與約旦河西岸被占地區的暴力將升溫。

報導指出，哈尼雅的歡慶其來有自，畢竟這次是哈瑪斯對以色列最致命的襲擊，可能定調他的政治功業，並影響以巴衝突未來進程。

哈尼雅目前雖安全待在卡達，但以色列過去傳出曾在全球進行大膽暗殺，手段據稱含槍殺、下毒、郵寄爆裂物。不過，哈尼雅遇襲或被暗殺可能將使區域局勢升溫。

據報導，哈尼雅在1962年出生於巴勒斯坦難民營，大學時加入哈瑪斯並平步青雲。哈尼雅早年是以色列監獄常客，後來流亡黎巴嫩後再返回加薩，至少躲過一次以色列暗殺。

哈尼雅2006年受到世界關注，後來領導哈瑪斯在選舉勝過巴勒斯坦法塔組織（Fatah），並在內戰後完全掌控加薩走廊。哈尼雅2016年從加薩遷至卡達。

報導稱，卡達多年來都使用在杜哈的一間辦公室接待哈尼雅，卡達7日也指稱以色列應為與哈瑪斯軍事衝突升溫負有責任，但否認支持哈瑪斯。

哈瑪斯 以色列 加薩

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