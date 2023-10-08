以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列 內閣7日晚間表決國家正式進入戰爭狀態，能夠進行重大軍事活動。以色列上次進入全面戰爭狀態，已是1973年的贖罪日戰爭，又稱第4次中東戰爭、第4次以阿戰爭。

由於以色列基本法第40條規定，未經政府內閣同意，國家不得發動戰爭，因此在總理內唐亞胡7日對哈瑪斯 宣戰後，內閣開會投票決定是否追認。內閣表決通過後，依法以色列政府可採取軍人動員、通訊監管、情報刺探等戰爭手段。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，內唐亞胡昨天已經表明，以國正處於戰爭狀態，但這僅是口頭聲明。以色列內閣今天則是正式決定，相當於美國國會的宣戰。以色列政府正式宣戰前，內唐亞胡曾表示，以色列會對巴勒斯坦武裝分子的襲擊展開「強力報復」。

7日是贖罪日戰爭（1973年10月6日爆發）50周年的隔天。以色列在贖罪日戰爭對抗埃及、敘利亞等國，這次宣戰對象哈瑪斯並非國家或政府，而是武裝團體。

哈瑪斯昨天派槍手滲透到數個以色列城鎮發動攻擊並向以國發射數千枚火箭。以色列國防軍今天連續第2天空襲加薩 走廊（Gaza Strip）哈瑪斯據點進行還擊。

截至目前為止，以色列方面有超過600人喪命，加薩走廊死亡數也有370人。