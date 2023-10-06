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議長之爭白熱化 共和黨3熱門人選爭霸

編譯廖振堯／綜合6日電
共和黨內已表態爭取議長的眾議員喬登(左)和史卡利斯(右)，都擁有不錯的募款能力，前者已獲川普背書，後者則有健康上的憂慮。（美聯社）
共和黨內已表態爭取議長的眾議員喬登(左)和史卡利斯(右)，都擁有不錯的募款能力，前者已獲川普背書，後者則有健康上的憂慮。（美聯社）

麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後，眾院議長大位高懸，共和黨人計畫在10日晚間私下啟動論壇，讓有意補位的人選發言，但真正的競爭可能要到11日眾議院下次開會時，屆時若無共識，議長表決很有可能延後；民主黨也將投票，但共和黨占微弱多數，且擁有選擇下任議長的權力，不太會出現跨黨派或無黨派議長。而共和黨內，已浮現三大角逐人選。

美聯社報導，俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)是極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)創始成員之一，已經是強硬保守派的首選，他更獲得前總統川普的背書，是川普最親密的盟友之一。

喬丹自共和黨重新獲得多數席位以來一直支持麥卡錫，試圖幫助他團結共和黨，但最終無果。喬丹4日向記者表示，他可以團結全國各地的保守派選民，並在眾院會議上接觸溫和派。

第二位是路易斯安那州眾議員史卡利斯(Steve Scalise)，現擔任眾院多數黨領袖，有多年擔任黨鞭的領導經驗。他被視為熱心的保守派，對許多共和黨人來說是個合乎邏輯的選擇。此外，發起罷免麥卡錫的佛州眾議員蓋茨(Matt Gaetz)等極右翼議員都看好史卡利斯領導眾院的潛力，有可能團結黨內不和的派系。

史卡利斯的問題可能在於身體因素，2017年時他被流彈擊中臀部，經歷漫長的住院、多次手術和康復過程；現在則正治療多發性骨髓瘤且接受化療中。一些人質疑他是否能夠撐住負荷極大的議長角色，因為議長通常需要出席幾乎不間斷的籌款和競選活動。

最後則是奧克拉荷馬州眾議員赫恩(Kevin Hern)，現任共和黨研究委員會(Republican Study Committee)主席，這是眾院最大的保守派團體。赫恩當選眾院議員的時間雖不長，但他指出自己在麥當勞時的商界經驗，本周表示人們工作時常有衝突，必須擁有一套不同的技能來處理。

共和黨 眾院 眾議員

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