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未選先拆台？ 麗茲‧錢尼：推喬登選議長必定失敗

記者顏伶如／即時報導
前任眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。(美聯社)
前任眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。(美聯社)

原本在眾院共和黨團位居第三號人物、前任眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)5日在明尼蘇達大學(University of Minnesota)演講中說，如果共和黨推派俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)角逐眾院議長，全院表決將過不了關。

她說，如果共和黨最後選擇推派喬登出任下屆議長，「我不覺得能夠成功，他肯定輸」。

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免後，喬登4日率先宣布參選議長，前總統川普6日在社群媒體發文為喬登背書。

錢尼由於長期批評川普，被拔除眾院共和黨會議主席頭銜。2023年1月國會議員任期屆滿後，錢尼並未爭取連任，目前擔任維吉尼亞大學政治中心(University of Virginia Center for Politics)教授。

錢尼表示，川普企圖推翻2020年大選結果，喬登參與其中。她說：「喬登比任何眾議員都更了解川普的1月6日行動策畫。」

她指出，一群極少數的人知道川普於2021年1月6日當天有哪些計畫，喬登則是這群人的領袖。她說，應該有人質疑喬登，為什麼沒把知道訊息通報給國會警察。

與錢尼一樣多次批評川普，任期屆滿後並未尋求連任的前共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)接受媒體訪問時則說，喬登將能當上下屆眾院議長，共和黨推派喬登選議長所獲得的票數，將比推派眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)的票數更多。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾院 共和黨 川普

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