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伊朗女權鬥士獲和平獎 聯合國：表彰伊朗女性勇氣

中央社日內瓦6日綜合外電報導
伊朗女權人士穆罕默迪（Narges Mohammadi）獲諾貝爾和平獎。（美聯社）
伊朗女權人士穆罕默迪（Narges Mohammadi）獲諾貝爾和平獎。（美聯社）

聯合國今天表示，伊朗女權人士穆罕默迪（Narges Mohammadi）榮獲諾貝爾和平獎，是對伊朗女性面對報復和騷擾所展現的勇氣致敬。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）在日內瓦對記者表示，諾貝爾和平獎頒給穆罕默迪，「十足彰顯伊朗女性的勇氣和決心，以及她們對世界的啟發」。

史勞塞爾同時再次呼籲伊朗當局釋放穆罕默迪。穆罕默迪從事維權運動爭取女權以及要求廢除死刑，被判12年有期徒刑，目前正在獄中服刑。

穆罕默迪的家人表示，這是「伊朗爭取自由的歷史性及意義深遠的時刻」。家人對她無法享受這個「非凡時刻」感到遺憾。

穆罕默迪入獄期間，她的Instagram帳號由家人經營。家人在穆罕默迪的帳號發文表示，這一榮譽屬於所有伊朗人，「尤其是勇敢的伊朗婦女和女孩，她們為自由和平等奮鬥的勇氣折服全世界」。

去年9月庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭道德警察逮捕羈押後死亡，引爆伊朗全國抗議風潮，目前被關押在德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）的穆罕默迪當時也在獄中聲援抗議。

穆罕默迪因投身反對強制婦女戴希賈布頭巾（hijab）和反對死刑的維權運動，過去20年大部分時間一直反覆進出監獄。

穆罕默迪的家人表示：「遺憾的是，納爾吉斯（穆罕默迪的名字）無法與我們一起分享這個非凡時刻。由於她遭受冤獄，我們無法看到她對這個振奮人心的好消息喜悅的反應。正如納爾吉斯常說的：勝利得來不易，但遲早會到來。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在社群媒體平台X發文表示，穆罕默迪獲獎「展現出女性爭取自由的力量」，她「無所畏懼的聲音無法阻攔，伊朗的未來掌握在女性手上」。

伊朗 諾貝爾 監獄

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