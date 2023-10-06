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喬登爭取眾院議長大位 自喻共和黨頭號推銷員

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取新任眾院議長。(美聯社)
共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取新任眾院議長。(美聯社)

共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)爭取新任眾院議長，獲得前總統川普背書。喬登6日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，將爭取共和黨內各種理念陣營的支持。CNN分析，獲得川普支持雖讓喬登在保守派選民當中得到加分效果，但有輿論質疑喬登立場對於共和黨中間派來說，可能過於保守。

在議長角逐戰中，喬登主要對手是眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)。CNN分析，眾院共和黨團下周將針對議長候選人進行表決，史卡利斯以鴨子划水策略私下向同僚拉票，喬登則透過媒體對美國人民公開喊話，設法凸顯他與史卡利斯的差別，想證明自己比史卡利斯更有辦法代表共和黨向社會大眾傳遞訊息，還能贏得黨內頑強派的支持。

喬登接受CNN專訪時說，自己是新任議長的最佳人選原因包括獲得川普背書，而且新任眾院議長一定要肩負起備受矚目的角色，為共和黨政策全力辯護。

喬登說，議長爭奪戰的勝負關鍵將取決於誰能促成黨團團結，誰能促成保守派共和員與全國各地黨員團結，還要能對全國民眾說明共和黨的推動政策，讓民眾了解哪些項目對於家庭、生意與社區都有切身相關。他說：「必須要有人出面讓團隊整合起來，要出面跟全國人民溝通，這就是我宣布參選的原因。」

對於川普公開背書，喬登說感謝川普支持，並形容川普是共和黨的領導人，「我覺得他將成為下屆總統」。

喬登是川普在國會的重要盟友，目前擔任具有高度影響力的眾院司法委員會(House Judiciary Committee)主席，主導多項針對拜登政府的調查。

59歲的喬登從2007年起擔任俄州國會議員，是極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)創始成員之一。

對於可能不受中間派青睞的質疑，喬登受訪時說，共和黨是兼具保守派、中間派與右派路線的政黨，「而我就是那個有辦法促成團結的人」。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 川普 眾院

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