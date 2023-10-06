揭露女獄友慘遭虐打 穆罕默迪籲各界阻止伊朗暴行

伊朗女權運動人士穆罕默迪獲2023年諾貝爾和平獎。(路透)

伊朗 女權運動人士穆罕默迪獲2023年諾貝爾 和平獎，仍身陷囹圄的她曾揭露女獄友慘遭毒打，受害者從未成年少女到70歲婦人都有，直指伊朗政府有系統地虐待女性，呼籲各界一同阻止伊朗政府暴行。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）今天宣布，2023年諾貝爾和平獎得主由長期致力女性權益、人權運動、言論自由工作的伊朗記者穆罕默迪（Narges Mohammadi）獲得殊榮。

挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表在揭曉得主的第一句話，一反常態地用波斯語說出：「女人、生命、自由」，這是伊朗女性爭取權利運動表達團結的口號。

長期與穆罕默迪有合作關係的瑞典筆會（Svenska PEN）在得知穆罕默迪獲獎後，在臉書官方帳號上重新發表穆罕默迪在今年8月從伊朗首都德黑蘭的伊文監獄 （Evin Prison）寄出的一封信，並希望她能即刻獲釋。

穆罕默迪在信中寫道，她在獄中目擊許多伊朗政府針對女性抗議者做出非常殘忍、令人震驚的肢體暴行，希望透過信件表達憂心，並呼籲國際各界能夠共同努力，阻止伊朗政府針對國內女性的暴力持續惡化。

她說，過去幾個月，她見到許多被監禁的女人與女孩身上臉上都帶著許多瘀青，每次發生這種事情，她與獄友便會表達震撼與不滿，但這並沒有改善問題。伊文監獄裡針對女性的身體暴力已達到一個極致，報告與抗議不再足以阻擋。

她在信中記錄5個針對女性抗議者施暴的案例，這些受到政府暴力對待的女性，年齡從未成年到70歲婦人都有，這些女性受到毒打，有些人有腦震盪，有些人的牙齒斷裂。

一位未成年少女被毒打到顴骨斷裂，臉頰腫脹，無法咀嚼食物。她們多數都沒有獲得適當的醫療幫助。

信中寫道，基於不同的政治因素與安全原因，通常不會有太多人被送進伊文女子監獄，但是過去3個月來，她在獄中看到越來越多針對女性的暴力與虐待行為。

被抓進監獄的人不願意透露她們被如何對待，因為這會給她們帶來更多的威脅甚至加重刑期；她們的家人甚至不敢對外訴說這些抗議者的可怕遭遇，因為這可能會引來警察的暴力攻擊。

穆罕默迪表示，伊朗政府針對女性抗議者慘無人道的暴行與非法抓捕等行為，已經是有系統地虐待女性，且將女性「恐怖分子化」，造成更多傷害與恐懼。

她籲請國際各界，無論是勇敢的個人、人權組織、女性組織或女權團體，從記者、作家到聯合國特別研究員，一起努力，阻止伊朗政府繼續針對女性抗議者施暴。

穆罕默迪說，伊朗政府應該了解，增加暴力以及壓抑女性並不會降低人們嚮往改變宗教領政的體制，暴力只會讓人們沒有其他選擇，繼續抗爭。

伊文監獄是伊朗政府用來監禁政治犯的監獄，長期受到西方人權團體抨擊。美國2018年以「嚴重侵犯人權」為由將它列入黑名單。

瑞典媒體分析，獲得諾貝爾和平獎可能為穆罕默迪帶來益處，但也可能讓她在獄中的處境更加艱難，必須持續追蹤關心。