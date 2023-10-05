國防部助理部長籲北京：封鎖台灣風險高 別趁台選舉妄動

國防部印太事務助理部長瑞特納。（路透資料照片）

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在華府 智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的論壇表示，美國期待在台灣大選後與執政者繼續合作，呼籲北京 不要找藉口破壞穩定，美國會做好一切準備；此外，他也提到，北京封鎖台灣的成本和風險都很高。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台後，北京切斷軍事溝通管道來報復華府。

瑞特納說，中方多次拒絕美中防長和參謀首長聯席會主席的對話，美國持續呼籲資深官員舉行實質性的對話。

瑞特納表示，已經恢復的外交互動有助於管理部分緊張，但這無法取代軍事溝通。

以台灣為例，瑞特納表示，美國期待在台灣大選後與執政者繼續合作，北京當然想見縫插針，他呼籲北京別趁選舉這麼做，美國會做好一切準備。

瑞特納說，北京要大規模封鎖台灣並不容易，首先，封鎖台灣衝擊的是全球經濟，沒有國家可以倖免，有些分析甚至認為封鎖台灣對全球經濟的衝擊遠勝於新冠疫情。

其次，他說，台灣仍可以自由選擇與國際社會合作，來獲得社會運行所需的糧食、能源和工業原料，北京將不得不考慮攻擊商船來維持封鎖狀態；如此看來，北京的封鎖成本很高，風險也很高。

瑞特納重申，美國對台政策沒有改變，即便北京指責華府支持台獨，但事實根本不是如此，美國的重點在維持嚇阻力量，而不是推動改變現狀；印太區域的衝突不是迫在眉睫也非不可避免，美國的嚇阻力量既真實且強大，也會持續與區域盟友夥伴推動和平穩定的願景。