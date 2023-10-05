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若中國對台封鎖 美國防官員：全球經濟將陷谷底

中央社／華盛頓5日電
國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（路透）
國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）。（路透）

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）5日指出，與中國的衝突既非迫在眉睫也非不可避免。但若中國對台進行封鎖，全球經濟將陷入谷底，國際社會將團結起來反對中國，封鎖台灣的成本與風險將非常高昂。

瑞特納今天出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）一場討論中國實力的研討會，被問到中國是否可能入侵台灣以及可能的時間表時重申美國立場，他表示，衝突既非迫在眉睫，也非不可避免，美方正盡一切力量確保嚇阻力真實且強大。

若中國決定封鎖台灣，瑞特納指出，從中國開始對台灣進行封鎖的那一刻起，全球經濟就將跌入谷底，沒有人能免受中國這一舉動對世界帶來的經濟痛苦，封鎖對全球經濟帶來的影響、規模將大於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對世界的影響。

其次，瑞特納指出，由於對全球經濟帶來影響，國際社會將團結起來反對中國，北京勢必要避免這類制衡外交聯盟；此外，封鎖在實際操作上並不容易。台灣自身加上與國際社會合作，取得各種工業用品、原物料、食品與能源，仍能維持社會所需。若北京決心攻擊商船以維持封鎖，將使情勢升高，此舉的成本將非常高昂，風險也「非常、非常高」。

談及台灣即將到來的總統大選，瑞特納表示，期待與任何當選人合作。但美方也看到北京趁機利用與台灣相關的政治事件進行脅迫與挑釁行為，美方期望中國不要採取這類行為，但也會為可能的發展做好準備。

瑞特納預告即將發布2023年中國軍力報告。他指出，五角大廈評估，中共越來越將其軍隊作為「支持其修正主義目標的脅迫工具」，著眼於重建國際秩序，嚴重損及美國重大利益與全球和平、安全與穩定。

他指出，中國迅速擴張核武能力，中共軍機與戰艦對美國在區域依循國際法行動的盟友與夥伴越來越多挑釁行為，增加危機或衝突的可能性。

對於中國不願重啟美中軍事對話，瑞特納也有所微詞。他指出，中國拒絕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與其他五角大廈官員的溝通邀請。美中軍事溝通目前只有間斷性接觸，這不足以取代軍事領導階層間的直接溝通。

北京 五角大廈 國防部

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