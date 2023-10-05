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雷蒙多：華為晶片突破令人不安 需動用不同工具強化出口管制

編譯黃淑玲／綜合外電
商務部長雷蒙多4日出席參議院商務委員會聽證會。美聯社
商務部長雷蒙多4日出席參議院商務委員會聽證會。美聯社

商務部雷蒙多4日表示，種種有關華為在晶片技術取得突破的報導，「非常令人不安」。她強調，她所領導的商務部需要更多方法來落實對中國的出口管制。

雷蒙多4日在參議院商務委員會的聽證會上表示：「我們需要不同的工具」，「在貫徹管制方面，我們需要更多的資源」。

她提到可以援引「限制法案」來擴大商務部的權限，以便審查或防止構成國家安全風險的資訊和技術交易。商務部正對搭載先進7奈米晶片的華為新款智慧手機展開調查，但雷蒙多拒絕透露相關進展。

雷蒙多說，今年稍早，商務部重罰未取得出口許可就賣東西給華為的美國公司，罰金創歷史最大紀錄，這讓她感到自豪。她對委員會說：「我們該多強硬就會那麼強硬。但我們需要更多資源。」

雷蒙多今年8月底到中國訪問，4日已是她自中返美後第二度出席國會聽證。她那趟中國行，本是為改善華府與北京的外交關係，但她人還在中國時，華為發表搭載先進晶片的新手機還大張旗鼓開賣。這引燃華府辯論，檢討防堵中國科技發展的效果。

雷蒙多前次9月在國會聽證會上指出，她還看不到任何證據顯示中國有能力量產華為新手機中所含的7奈米。彭博資訊說，她現在仍面對國會共和黨議員們的密集政治壓力，要求商務部儘量加強管制。

雷蒙多 商務部 華為

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