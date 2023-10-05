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麥卡錫被罷免後 拜登彈劾案是否持續進行？

記者顏伶如／即時報導
前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免後，共和黨發起的拜登總統彈劾調查是否繼續引起關注。(美聯社)
前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免後，共和黨發起的拜登總統彈劾調查是否繼續引起關注。(美聯社)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)遭罷免後，身為眾院多數的共和黨群龍無首，共和黨發起的拜登總統彈劾調查是否繼續引起關注，國會助理對於各種可能發展議論紛紛，但由於沒有前例可循，結果如何仍是未知數。

共和黨籍路易西安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)對媒體形容，眾院基本上處於「凍結」(frozen)狀態，不但任何法案都無法推動，甚至連法案送交委員會也沒辦法。

麥卡錫遭罷免後，北卡羅來納州聯邦眾議員麥亨利(Patrick McHenry)被任命為眾院臨時議長(speaker pro tempore)，暫代職務直到新任議長選舉產生。根據眾院議事規章，臨時議長可以宣布休會或延期、公布議長候選人等，但CNN分析，麥卡錫是美國史上第一位遭到罷免的眾院議長，臨時議長職務權限究竟為何，仍有待釐清。

報導指出，沒有經選舉產生的正式議長可以完成發布傳票手續的情況下，共和黨是否仍將持續推動拜登彈劾案，備受矚目；某些國會助理研判，眾院委員會在技術層面可能持續維持調查。

葛瑞夫斯則說，眾院亂成一團的情況下，白宮可能毫無意願配合眾院的調查傳票。他說，如今眾院根本沒有組織，「換成我處於白宮目前的狀況，我肯定會對於調查置之不理，以『你們沒有權限』做為回覆」。

一名委員會成員及多名委員會助理對CNN表示，眾院監督問責委員會與眾院司法委員會都打算持續進行彈劾調查。

眾院監督問責委員會共和黨籍主席柯默(James Comer)受訪時說，會持續閱讀電郵、簡訊，草擬時程進度表，想辦法傳喚某些證人。他說：「我們會像先前一樣持續工作，繼續追查金流。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾院 共和黨 麥卡錫

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