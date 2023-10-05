我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陌生人突幫你加油可不是好心 當心信用卡被盜刷

麥卡錫募款實力無人能及 共和黨同僚憂2024選情衝擊

麥卡錫募款實力無人能及 共和黨同僚憂2024選情衝擊

記者顏伶如／即時報導
麥卡錫募款能力卓越，遭罷免下台後可能衝擊共和黨明年大選選情。(美聯社)
麥卡錫募款能力卓越，遭罷免下台後可能衝擊共和黨明年大選選情。(美聯社)

美聯社5日報導，麥卡錫(Kevin McCarthy)出任加州聯邦眾議員以來，連續多年為共和黨籌募選舉經費成果卓越，當上眾院議長之前已在全國建立重要人脈，遭罷免下台後誰來頂替募款大將兼穿越協調的樞紐角色，如今在共和黨內部引起討論，擔心衝擊2024年大選選情。

共和黨籍北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯(Kelly Armstrong)指出，麥卡錫募款能力無人能及。他說：「不管新任眾院議長是誰，都沒辦法做到像麥卡錫那樣。」

負責眾院共和黨團選務事項的共和黨眾議院全國委員會(National Republican Congressional Committee，NRCC)，原本排定在達拉斯由麥卡錫主持的募款大會，罷免案通過後已宣布延期。共和黨眾議院全國委員會指出，上次選舉期間，麥卡錫幫忙募得4000多萬選舉經費，2024年大選則已協助募得2000多萬元。

支持麥卡錫的「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund，CLF)超級政治行動委員會(super PAC)表示，在麥卡錫領導之下，委員會創立以來與相關非營利組織累計募得6億4500萬元，2020年大選募得2億1500萬元，2022年期中選舉募得3億5000萬元，到目前為止為2024年大選募得8000萬元。

美聯社報導，共和黨一旦選出新任眾院議長，「國會領導基金」將改為聽從新任議長指揮。

「國會領導基金」主席康斯登(Dan Conston)發表聲明說，麥卡錫招攬人才的實力、無人能出其右的募款功力，以及能在金主之間啟發信心的影響力，對於共和黨的眾議院選舉帶來基本改變。

康斯登在聲明中說，麥卡錫下台無疑是眾院的損失，但「國會領導基金」仍將關注重心放在向民主黨激進派究責、保護共和黨籍民選官員，並且持續壯大共和黨在眾院的多數席次。

美聯社分析，新任議長面臨最大考驗在於，是否能像麥卡錫一樣在共和黨外圍組織創造亮麗募款結果。共和黨選舉策略專家沙瓦吉(Cam Savage)說：「麥卡錫在這個領域的表現碾壓所有人。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 麥卡錫 眾院

上一則

易卜生後最受關注挪威作家 佛斯關注人際疏離

下一則

沉默是拿手好戲 佛斯極簡風格衝擊劇場

延伸閱讀

從茶黨運動到MAGA…共和黨極端化

從茶黨運動到MAGA…共和黨極端化
麥卡錫下台影響美方援助 烏克蘭國會議員坦承「我們嚇壞了」

麥卡錫下台影響美方援助 烏克蘭國會議員坦承「我們嚇壞了」
如何成為美國首位遭罷免眾院議長？麥卡錫自毀7步曲

如何成為美國首位遭罷免眾院議長？麥卡錫自毀7步曲
新聞評論／政治極端化 美國民主品質遭受挑戰

新聞評論／政治極端化 美國民主品質遭受挑戰

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光
她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美

她遊杜拜在機場被查…因1舉動被控攻擊 受困5個月才返美
放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額

放棄美國國籍手續費調價 國務院面臨聯合訴訟索差額