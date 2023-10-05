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易卜生後最受關注挪威作家 佛斯關注人際疏離

中央社台北5日電
新科諾貝爾文學獎得主、挪威劇作家佛斯（Jon Fosse）。(路透)
新科諾貝爾文學獎得主、挪威劇作家佛斯（Jon Fosse）。(路透)

新科諾貝爾文學獎得主、挪威劇作家佛斯（Jon Fosse），在挪威已被視為國寶級作家，也是繼易卜生（Henrik Ibsen）之後在歐陸被討論最多的挪威作家。

佛斯在國際文壇備受關注，作品以兼具詩意和荒誕特色，同時高度關注人際疏離等現況，在國際和挪威先後獲得了40多項大獎。

佛斯1959年生於挪威，7歲時曾發生一次意外差點喪命，影響他日後寫作，大學時代學習比較文學、開始創作，第一部小說「紅、黑」於1983年出版，第1部戲劇「我們永遠不會分開」於1994年上演，他同時從事詩歌、兒童文學及散文寫作。

佛斯最受矚目莫過於2010年奪得「易卜生國際藝術大獎」，在此之前這項大獎只頒發給過兩個戲劇大師，一人是英國劇作家布魯克（Peter Brook），另一個則是法國女性導演、劇作家莫虛金（Ariane Mnouchkine）。

佛斯的劇作演出叫好又叫作，在歐洲文壇及戲劇界相當活躍，截止2019年已出版28個劇本、14部小說和9部詩集。

佛斯曾在他的劇作選集「有人將至」的序文中表示，亞洲第1個演出他作品的國家是日本，當時他前往東京觀看了「有人將至」，發現那個演出版本對他的劇作展現了深層的理解，他當時就覺得，東方人彷彿比西方人更能理解他的作品。

數年後，佛斯前往中國上海同樣觀賞「有人將至」，這回是中文版，他說類似的感覺又出現了，但這次這種感觸甚至更為深入和震撼，「達到了我前所未見的、難以企及的藝術高度」。

佛斯說，自此他對中國戲劇、乃至整個中國文化產生了深深敬意，認為中國文化與藝術是如此博大精深，而當它體現在戲劇舞台上的時候，又是如此的鉅細靡遺、渾然一體。

不過佛斯也對劇作的存在充滿危機感，他認為每一部舞台作品所存在的時間都很有限，而且最終會因為不被演出而完全消失，即使是最偉大的作品也不例外，也因此劇本以出版的形式保存就顯得相當重要，他特別看重劇作集的出版。

佛斯說，他的創作領域不但涉及戲劇，還有詩歌和小說，他很在意自己的劇作能和他的詩歌、小說一樣存在於書本世界之中。

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