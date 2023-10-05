拜登政府將豁免26項聯邦法規 允許德州在邊境築牆

10月3日在格蘭德河谷邊界要進入美國的移民人潮。(Getty Images)

「聯邦公報」(Federal Register)4日公告，拜登 政府以「非法入境 猖獗」為由，將豁免26項聯邦法規，允許德州南部格蘭德河谷(Rio Grande Valley)美墨邊境 地帶增設圍牆。

有線電視新聞網(CNN)報導，築牆花費將來自先前已完成撥款的邊境實體藩籬預算；美墨邊境再次出現偷渡入境潮，聯邦政府與地方政府資源面臨沉重負荷，拜登政府更面臨必須解決邊境危機的龐大政治壓力。

報導指出，自從上台最初幾個月以來，美墨邊境非法入境問題一直困擾拜登總統，特別是沒有成年人陪伴的大批無證兒童抵達，更讓主管官員措手不及。拜登執政兩年來，不斷面臨共和黨要求改善移民政策的壓力，某些民主黨人士也提出類似要求。

根據聯邦數據，2022年10月至今年8月間，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)在格蘭德河谷地帶取締將近30萬非法入境人次，邊境巡邏隊上個月逮捕跨越美墨邊境的偷渡客更超過20萬人，創下今年單月最高紀錄。

「聯邦公報」指出，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在公告中指出，國土安全部評估後做出結論，為確保德州史塔郡(Starr County)鄰近墨西哥地帶的邊境圍牆與路段盡快興建完工，有必要豁免特定法律、規定與其他相關法律要求。

梅奧卡斯在公告中指出，為了防止邊境地區非法入境，興建實體藩籬與道路，目前出現「嚴重且立即」(acute and immediate)的需要。他指出，築牆花費將來自2019年撥款法案，法案內容為格蘭德河谷興建邊境圍牆編列專款，法案規定國土安全部必須專款專用。

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)先前宣布提案計畫，將在史塔郡增設最長20哩的邊境圍牆，並且加裝照明設備、閘門、攝影機以及連接道路等。提案已於今年8月至9月之間開放公眾評論。

一名海關與邊境保護局資深官員接受CNN訪問時說，儘管墨西哥政府已承諾會配合美方加強查緝，但短期之內美墨邊境偷渡人潮估計會繼續維持在高點。